Чоловік показав хату в серці Карпат за $10 тисяч: вона пережила Другу світову (фото)

Менеджер з продажу нерухомості Мар’ян Веркалець показав у TikTok незвичну пропозицію – старий будинок у серці Карпат. Його можна придбати за 10 тисяч доларів.

Related video

Будівля зведена ще у 1942 році й збереглася навіть після Другої світової війни, повідомив чоловік у TikTok.

Площа житла становить близько 50 квадратних метрів, але його можна перебудувати у півтора чи два поверхи. Дах та внутрішні кімнати вже оглянули у відео.

Ділянка під будівництво має 5 соток. До будинку підведений газ, поруч є криниця, а за бажанням можна облаштувати свердловину. Розташована оселя біля річки, посеред мальовничих гір Карпат.

Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok

Реакції людей

Користувачі у коментарях виразили своє здивування ціною на такий будинок. Більшість вважає, що вартість невиправдана:

"Ви що у смереку в'їхали без тормозів?";

"Так це ж колиба в горах";

"Ціна ексклюзивна, не сперечатимусь";

"Розвалюха за 10 тис.? Де тут ексклюзив?";

"Це пранк 100%";

"Це точно будинок, не стайня?".

Однак є й ті, хто підтримав продаж хати за таку ціну:

"Молодець! Вкладете з часом ресурси та свою працю і буде красота! Не звертайте увагу на нікчемні думки людей. Більшість людей далекі, скільки, що коштує і скільки з часом буде аналогічна будівля із землею та комунікаціями вартувати!";

"Ті, хто пише, що дорого — навіть не дивляться на нерухомість і не знають цін".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка купила будинок у селі та показує як перетворює його в свої мрії.

У горах знайшли будинок української бабусі: вона живе сама серед лісу.

Крім того, молода сім'я купила хату в селі за $5 тисяч. Люди кажуть, що їм дуже пощастило.