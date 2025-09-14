Чоловік показав хату в серці Карпат за $10 тисяч: вона пережила Другу світову (фото)
Менеджер з продажу нерухомості Мар’ян Веркалець показав у TikTok незвичну пропозицію – старий будинок у серці Карпат. Його можна придбати за 10 тисяч доларів.
Будівля зведена ще у 1942 році й збереглася навіть після Другої світової війни, повідомив чоловік у TikTok.
Площа житла становить близько 50 квадратних метрів, але його можна перебудувати у півтора чи два поверхи. Дах та внутрішні кімнати вже оглянули у відео.
Ділянка під будівництво має 5 соток. До будинку підведений газ, поруч є криниця, а за бажанням можна облаштувати свердловину. Розташована оселя біля річки, посеред мальовничих гір Карпат.
Реакції людей
Користувачі у коментарях виразили своє здивування ціною на такий будинок. Більшість вважає, що вартість невиправдана:
- "Ви що у смереку в'їхали без тормозів?";
- "Так це ж колиба в горах";
- "Ціна ексклюзивна, не сперечатимусь";
- "Розвалюха за 10 тис.? Де тут ексклюзив?";
- "Це пранк 100%";
- "Це точно будинок, не стайня?".
Однак є й ті, хто підтримав продаж хати за таку ціну:
- "Молодець! Вкладете з часом ресурси та свою працю і буде красота! Не звертайте увагу на нікчемні думки людей. Більшість людей далекі, скільки, що коштує і скільки з часом буде аналогічна будівля із землею та комунікаціями вартувати!";
- "Ті, хто пише, що дорого — навіть не дивляться на нерухомість і не знають цін".
