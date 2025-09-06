Буде райський куточок: жінка купила будинок у селі та показує як перетворює його в свої мрії (фото)

Тікток-блогерка придбала будинок у селі і почала ділитися з підписниками процесом ремонту. Вона розповіла про плани перетворити його на затишний куточок для себе й родини.

Блогерка Ліна Кондесь з ніком linakondes22 поділилася з підписниками у TikTok відео, де розповіла про свій новий будинок у селі неподалік Черкас та показала румтур.

У ролику вона провела глядачів кімнатами: від коридору та вітальні, яку готує до ремонту, до кухні, де планує знести стіну й облаштувати простору кухню-студію. Також у будинку є велика світла спальня, менша кімната, що вже готова до поклейки шпалер, а ще — город під самим лісом, який блогерка назвала "городом мрії".

Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok Фото: TikTok

"Шпалери вже куплені, стелі побілені, а подекуди я вже навіть почала клеїти шпалери. Роблю все власними силами, діти й коти поки що лише морально підтримують", — розповіла авторка відео.

За словами Ліни, вона хоче перетворити нову оселю на "райський куточок".

Город біля будинку Фото: TikTok Подвірʼя біля будинку Фото: TikTok

Реакції людей в коментарях

Користувачам соцмережі сподобався будинок, безліч із них запитували, що це за село, проте блогерка не розповіла. Зокрема, люди писали таке:

"Ох і гарна хата і двір шикарний";

"Ви молодці, хай Вам щастить";

"Класна хата!"

"Очі бояться, а руки роблять"

