Українець продає хату в Карпатах: побачивши екскурсію, люди пересварилися у коментарях (фото)

Чоловік, якого звуть Андрій, продає двоповерховий будинок у селі Гринява Верховинського району, що в Івано-Франківській області. За нерухомість, що нагадує звичайну бабусину садибу, просить 40 тисяч доларів.

Автор провів екскурсію своїм помешканням, продемонструвавши всі переваги — просторий коридор десять метрів завдовжки й три завширшки, житлові кімнати, комору та кухню на першому та три спальні на другому поверсі. Чим цікаве це помешкання, — читайте в матеріалі Фокусу.

Окрім того, до послуг мешканців старі меблі з килимами, а також три печі для опалення. Висота стелі у будинку, за словами господаря, — три метри.

Власник також показав неймовірний краєвид на пагорби та ліси, що відкривається з вікна садиби.

"Біля будинку є господарські приміщення, а також один гектар землі. Вода поступає з джерела, яке знаходиться вище будинку", — розповідає Андрій, показуючи свої володіння.

Сварки у коментарях

У коментарях глядачі розгорнули запеклі дебати щодо вартості нерухомості. Одні вважають ціну в 40 тисяч доларів цілком виправданою. Інші так не думають, звинувачуючи автора у спекуляціях.

Хату в Карпатах продають за 40 тисяч доларів Фото: YouTube

"Я б купила, але в останній кімнаті немає печі", — з насмішкою прокоментувала одна глядачка, зібравши велику кількість вподобайок;

"Вона не варта 40 тисяч доларів, тому що знаходиться в нетрях. Навіть для поціновувачів — це перебір, мені здається. Туди взимку не доїдеш", — розкритикував скептик;

Автор провів екскурсію своїм помешканням Фото: YouTube Автор провів екскурсію своїм помешканням Фото: YouTube

"Від ціни я в шоці. У Києві двушку купити можна", — зауважила користувачка, зареєстрована як "Марина".

"Скільки днів до найближчого магазину?" — поцікавився наступний;

"Хата по програмі Єпіч?" — жартує інший користувач мережі, натякаючи на перелік державних програм у застосунку "Дія";

Ще хтось додав: "Походу я дожив до того віку, коли замість квартири хочу цей будинок";

