Украинец продает дом в Карпатах: увидев экскурсию, люди перессорились в комментариях (фото)

Мужчина, которого зовут Андрей, продает двухэтажный дом в селе Гринява Верховинского района, что в Ивано-Франковской области. За недвижимость, напоминающую обычную бабушкину усадьбу, просит 40 тысяч долларов.

Автор провел экскурсию по своей квартире, продемонстрировав все преимущества — просторный коридор десять метров в длину и три в ширину, жилые комнаты, кладовую и кухню на первом и три спальни на втором этаже. Чем интересно это помещение, — читайте в материале Фокуса.

Кроме того, к услугам жителей старая мебель с коврами, а также три печи для отопления. Высота потолка в доме, по словам хозяина, — три метра.

Владелец также показал невероятный вид на холмы и леса, открывающийся из окна усадьбы.

"Возле дома есть хозяйственные помещения, а также один гектар земли. Вода поступает из источника, который находится выше дома", — рассказывает Андрей, показывая свои владения.

Ссоры в комментариях

В комментариях зрители развернули ожесточенные дебаты относительно стоимости недвижимости. Одни считают цену в 40 тысяч долларов вполне оправданной. Другие так не думают, обвиняя автора в спекуляциях.

"Я бы купила, но в последней комнате нет печи", — с насмешкой прокомментировала одна зрительница, собрав большое количество лайков;

"Он не стоит 40 тысяч долларов, потому что находится в трущобах. Даже для ценителей — это перебор, мне кажется. Туда зимой не доедешь", — раскритиковал скептик;

"От цены я в шоке. В Киеве двушку купить можно", — заметила пользовательница, зарегистрированная как "Марина".

"Сколько дней до ближайшего магазина?" — поинтересовался следующий;

"Хата по программе Єпіч?" — шутит другой пользователь сети, намекая на перечень государственных программ в приложении "Дія";

Еще кто-то добавил: "Походу я дожил до того возраста, когда вместо квартиры хочу этот дом";

