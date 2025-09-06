Будет райский уголок: женщина купила дом в селе и показывает как превращает его в свои мечты (фото)

Тикток-блогер приобрела дом в селе и начала делиться с подписчиками процессом ремонта. Она рассказала о планах превратить его в уютный уголок для себя и семьи.

Блогер Лина Кондес с ником linakondes22 поделилась с подписчиками в TikTok видео, где рассказала о своем новом доме в селе недалеко от Черкасс и показала румтур.

В ролике она провела зрителей по комнатам: от коридора и гостиной, которую готовит к ремонту, до кухни, где планирует снести стену и обустроить просторную кухню-студию. Также в доме есть большая светлая спальня, меньшая комната, которая уже готова к поклейке обоев, а еще — огород под самым лесом, который блогерша назвала "огородом мечты".

"Обои уже куплены, потолки побелены, а кое-где я уже даже начала клеить обои. Делаю все собственными силами, дети и коты пока только морально поддерживают", — рассказала автор видео.

По словам Лины, она хочет превратить новый дом в "райский уголок".

Реакции людей в комментариях

Пользователям соцсети понравился дом, множество из них спрашивали, что это за село, однако блогер не рассказала. В частности, люди писали следующее:

"Ох и красивый дом и двор шикарный";

"Вы молодцы, пусть Вам повезет";

"Классный дом!"

"Глаза боятся, а руки делают"

