Будет райский уголок: женщина купила дом в селе и показывает как превращает его в свои мечты (фото)
Тикток-блогер приобрела дом в селе и начала делиться с подписчиками процессом ремонта. Она рассказала о планах превратить его в уютный уголок для себя и семьи.
Блогер Лина Кондес с ником linakondes22 поделилась с подписчиками в TikTok видео, где рассказала о своем новом доме в селе недалеко от Черкасс и показала румтур.
В ролике она провела зрителей по комнатам: от коридора и гостиной, которую готовит к ремонту, до кухни, где планирует снести стену и обустроить просторную кухню-студию. Также в доме есть большая светлая спальня, меньшая комната, которая уже готова к поклейке обоев, а еще — огород под самым лесом, который блогерша назвала "огородом мечты".
"Обои уже куплены, потолки побелены, а кое-где я уже даже начала клеить обои. Делаю все собственными силами, дети и коты пока только морально поддерживают", — рассказала автор видео.
По словам Лины, она хочет превратить новый дом в "райский уголок".
Реакции людей в комментариях
Пользователям соцсети понравился дом, множество из них спрашивали, что это за село, однако блогер не рассказала. В частности, люди писали следующее:
- "Ох и красивый дом и двор шикарный";
- "Вы молодцы, пусть Вам повезет";
- "Классный дом!"
- "Глаза боятся, а руки делают"
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинец продает дом в Карпатах: увидев экскурсию, люди перессорились в комментариях.
- Женщина купила глиняный дом с 45 сотками огорода — планирует ремонт и ждет урожая.
Кроме того, мужчина приобрел дом в селе за $4000, а потом его ждал "сюрприз".