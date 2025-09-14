Поддержите нас UA
Мужчина показал дом в сердце Карпат за $10 тысяч: он пережил Вторую мировую (фото)

Дом в горах за 10 тысяч долларов
Дом построили в 1942 году | Фото: TikTok

Менеджер по продаже недвижимости Марьян Веркалец показал в TikTok необычное предложение — старый дом в сердце Карпат. Его можно приобрести за 10 тысяч долларов.

Здание возведено еще в 1942 году и сохранилось даже после Второй мировой войны, сообщил мужчина в TikTok.

Площадь жилья составляет около 50 квадратных метров, но его можно перестроить в полтора или два этажа. Крышу и внутренние комнаты уже осмотрели в видео.

Участок под строительство имеет 5 соток. К дому подведен газ, рядом есть колодец, а по желанию можно обустроить скважину. Расположен дом у реки, посреди живописных гор Карпат.

Фото: TikTok
Фото: TikTok
Фото: TikTok
Фото: TikTok
Фото: TikTok
Фото: TikTok

Реакции людей

Пользователи в комментариях выразили свое удивление ценой на такой дом. Большинство считает, что стоимость неоправданна:

  • "Вы что в ель въехали без тормозов?";
  • "Да это же колыба в горах";
  • "Цена эксклюзивная, не буду спорить";
  • "Развалюха за 10 тыс. Где здесь эксклюзив?";
  • "Это пранк 100%";
  • "Это точно дом, не конюшня?".

Однако есть и те, кто поддержал продажу дома за такую цену:

  • "Молодец! Вложите со временем ресурсы и свой труд и будет красота! Не обращайте внимание на никчемные мнения людей. Большинство людей далеки, сколько, что стоит и сколько со временем будет аналогичное здание с землей и коммуникациями стоить!";
  • "Те, кто пишет, что дорого — даже не смотрят на недвижимость и не знают цен".

