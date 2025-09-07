В горах нашли дом украинской бабушки: она живет сама среди леса (фото)

75-летняя Мария ведет уединенный образ жизни вдали от цивилизации. В доме женщины нет электричества и других удобств, однако это не мешает ей наполнять свои дни гармонией и красотой.

Ближайшие спутники Марии не люди, а животные — корова, несколько кур, поросенок, кот и собака. Они составляют компанию, подбадривают, помогают заполнить тишину, когда человеческие голоса отсутствуют. Этой историей в документальном фильме поделились автор YouTube-канала Highland World.

Жизнь вне цивилизации

У Марии есть дети, но они наведываются лишь изредка. Без электричества женщина полагается на небольшую солнечную панель, которая позволяет ей время от времени заряжать телефон. Когда наступает ночь, единственным источником света в ее деревянном доме остается керосиновая лампа. Поэтому распорядок ее дня определяет сама природа.

"Этот фильм не просто об изоляции — он об исчезающем образе жизни, о силе духа, которая проносится сквозь одиночество, и о редком спокойствии, которое можно найти лишь вдали от цивилизации. Посмотреть историю Марии — это как погружение в скрытый мир, где счастье измеряется не современным комфортом, а тишиной, природой и простым ритмом жизни", — указывает автор в описании к своему видео.

Мария пользуется небольшой солнечной панелью

Зрители поражены

Зрители оставили много отзывов в разделе комментариев. Многие утверждают, что Мария проживает самую счастливую жизнь, где нет места стрессу, ссорам, плохим новостям и суете.

"Я на 3 года старше. Есть дочь и трое внуков. Но также живу одна. Мария имеет свой надежный дом. Есть родниковая чистая вода. Дышит чистым воздухом. Ест натуральные чистые продукты. Нервы ей никто не треплет. Она умница и хорошая хозяйка. Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни", — написала женщина, зарегистрированная в сети как "Лариса";

Женщина любит читать

Алексей Дзик добавил: "Спасибо за волшебный душевный фильм! Бабушке Марии огромное уважение и долгих лет жизни";

"Какая красивая женщина. Обычная красота, которую теперь не найти. Пусть хранит ее Господь", — прокомментировала пользовательница Рокелла.

У Марии нет соседей

Больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

