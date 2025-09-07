У горах знайшли будинок української бабусі: вона живе сама серед лісу (фото)

75-річна Марія веде усамітнений спосіб життя далеко від цивілізації. У будинку жінки немає електрики та інших зручностей, проте це не заважає їй наповнювати свої дні гармонією та красою.

Найближчі супутники Марії не люди, а тварини — корова, кілька курей, порося, кіт та собака. Вони складають компанію, підбадьорюють, допомагають заповнити тишу, коли людські голоси відсутні. Цією історією у документальному фільмі поділися автор YouTube-каналу Highland World.

Життя поза цивілізацією

У Марії є діти, але вони навідуються лише зрідка. Без електрики жінка покладається на невелику сонячну панель, яка дозволяє їй час від часу заряджати телефон. Коли настає ніч, єдиним джерелом світла у її дерев'яному будинку залишається гасова лампа. Саме тому розпорядок її дня визначає сама природа.

"Цей фільм не просто про ізоляцію — він про зникаючий спосіб життя, про силу духу, яка проноситься крізь самотність, і про рідкісний спокій, який можна знайти лише далеко від цивілізації. Подивитися історію Марії – це як занурення у прихований світ, де щастя вимірюється не сучасним комфортом, а тишею, природою та простим ритмом життя", — вказує автор в описі до свого відео.

Марія користується невеличкою сонячною панеллю

Глядачі вражені

Глядачі залишили багато відгуків у розділі коментарів. Багато хто стверджує, що Марія проживає найщасливіше життя, де немає місця стресу, сваркам, поганим новинам та суєті.

"Я на 3 роки старша. Є донька та троє онуків. Але також живу одна. Марія має свій надійний будинок. Є джерельна чиста вода. Дихає чистим повітрям. Їсти натуральні чисті продукти. Нерви їй ніхто не тріпає. Вона розумниця та гарна господиня. Дай Боже їй здоров'я та довгих років життя", — написала жінка, зареєстрована у мережі як "Лариса";

Жінка любить читати

Олексій Дзик додав: "Дякую за чарівний душевний фільм! Бабусі Марії величезна повага та довгих років життя";

"Яка вродлива жінка. Звичайна краса, яку тепер не знайти. Хай береже її Господь", — прокоментувала користувачка Рокелла.

У Марії немає сусідів

