Украинцу досталась в наследство квартира-свалка: что он там сделал за месяц (фото)

Мужчина, которого зовут Александр, начал ремонт в старой квартире, где доживал свои последние дни незрячий дедушка. Жилье в ужасном состоянии, поэтому ему пришлось потратить много сил, чтобы по крайней мере вынести мусор, чтобы начать ремонтные работы.

Related video

Украинец завел отдельную страницу в TikTok, чтобы рассказывать людям обо всех этапах трансформации жилья. В каждом новом видео он показывает, как постепенно меняются комнаты. Что у него получилось всего за месяц стараний, — узнавайте в материале Фокуса.

"Привет! Меня зовут Александр. Я реставрирую старую, заброшенную квартиру своими руками. Прошел месяц с тех пор, как я начал этот блог. За это время мы вынесли уже горы хлама. Остался старый шкаф с книгами. Я сознательно отложил его на десерт", — рассказывает он в кадре.

По его словам, это финал первого этапа работы. Чтобы перейти к следующему — нужно разобрать книги, но мужчина решил прежде всего создать в квартире отдельное место, где можно было бы хранить свои вещи.

Уборка в квартире

"Именно поэтому я взялся за реставрацию старого стола. Когда стол "ожил", я перешел к книгам. Очень надеялся найти среди них что-то интересное для себя, но, к сожалению, там был сплошной хлам. Хотя среди всей кучи нашлась одна книга, которая имеет настоящую ценность", — добавил он.

Всю макулатуру мужчина разложил в коробки и подготовил их к вывозу. "По крайней мере здесь стало легче дышать. Впереди — новые задачи и вызовы. Надеюсь, что все задуманное воплотится в реальность", — подытожил автор видео.

Помещение было в ужасном состоянии Фото: TikTok

Далее хозяин показал, как складывает и вывозит старую мебель, одежду, хлам и прочий мусор, снимает старый паркет, сортирует его в мешки, отбивает топором со стен старую штукатурку.

"В какой-то момент мы даже пожалели, что взялись за эту идею", — отметил он, недооценив объем предстоящей работы.

Что говорят люди?

В комментариях зрители поддерживают Александра, а также делятся собственными похожими историями, иногда дают советы, как лучше справиться со всеми вызовами, чтобы потом не пришлось переделывать.

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"У нас похожая ситуация была. Отремонтировали, прожили 2 года и продали. Невозможно было жить с соседями. Квартиру отремонтировали, но соседей не удалось. Образ жизни остался на том уровне, который был у нашей квартиры с начала... В парадном жили собаки, ни кто не хотел убирать за ними. Сверху соседи постоянно заливали мой ремонт, который дался нам очень дорого. Свою сантехнику они не хотели ремонтировать, надеялись, что это сделаю я. Купили вторую квартиру. Район поменяли. Сейчас делаем ремонт и надеемся на долгую и счастливую жизнь в чистоте и тишине", — прокомментировала женщина, которую зовут Виктория.

Предыдущие владельцы

"А кто же здесь жил? Вижу, даже хлеб лежал", — спросил один из участников обсуждения. "Сначала старик жил с сыном, который выпивал, потом сын умер, а этот человек потерял зрение и еще несколько лет жил там сам", — пояснил автор видео.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Менеджер по продаже недвижимости Марьян Веркалец в TikTok показал необычную локацию — старый дом в самом сердце Карпат, который можно приобрести всего за 10 тысяч долларов.

В селе Липляво Черкасской области Анна вместе с отцом Игорем восстанавливают старые домики. Там даже можно пожить некоторое время, чтобы почувствовать атмосферу, как у бабушки в деревне.

А украинка Влада вместе с мужем приобрела сельский дом и в соцсетях делится планами по ремонту и обустройству пространства.