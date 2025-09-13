Переселенцы освоились в сельском доме в Одесской области: что они там сделали (фото)

Переселенка из Краматорска, которую зовут Оксана, провела экскурсию по своему новому дому в селе Белолесье. Она активно развивает свой блог в TikTok, в котором показывает кадры из своей жизни.

В своих предыдущих роликах женщина рассказала подписчикам, что решила покинуть квартиру на Донбассе, а взамен приобрела жилье в селе Белолесье в Одесской области. Ее дом нуждается в ремонте. К тому же там нет газа, но ситуация с безопасностью ощутимо лучше. Как женщина освоилась на новом месте, — читайте в материале Фокуса.

"Моя комната выглядит вот так. Пока, конечно, без ремонта. Здесь цветочки всякие разные из Краматорска. Повесили гардины. Диван, фотографии, шкаф, тумбочка, ковер, обогреватель, трюмо тоже из Краматорска. Часть Краматорска теперь со мной навсегда. Как-то вот так. Такая красавица", — рассказала хозяйка в кадре.

Оксана говорит, что посадила на участке первые цветы — хризантемы. Далее начала убирать территорию вокруг дома — сгребать мусор и полоть. Внутри помещения также начались первые трансформации.

Судя по другим роликам, там хватает места: есть кухня, ванная с ремонтом, жилые комнаты в неплохом состоянии. Впрочем, новые владельцы пытаются отремонтировать то, что не работает. Также переклеили обои, заменили линолеум, положили плитку.

Зрители в комментариях преимущественно благодарят автора за видео и желают счастья на новом месте. Некоторые дают советы, как лучше сделать ремонт и организовать свою жизнь.

Отзывы зрителей

"Уютно, пусть вам повезет в новом доме";

"Какая уютная комната, хоть и без ремонта. Со временем все сделаете";

"Я так рада, что вам удалось сделать себе комфортное место, учитывая, что какие-то вещи из родного дома. Пусть Вам повезет, родные земляки";

Переселенка из Краматорска, которую зовут Оксана, провела экскурсию по своему новому жилью Фото: TikTok

"Я за вас радуюсь, что могли взять хоть немножко своего имущества. Мы бежали с двумя сумками в апреле 2022 года. Удачи вам на новом месте".

