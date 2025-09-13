Переселенці освоїлись у сільській хаті на Одещині: що вони там зробили (фото)

Переселенка з Краматорська, яку звуть Оксана, провела екскурсію своїм новим помешканням в селі Білолісся на Одещині. Вона активно розвиває свій блог у TikTok, в якому показує кадри зі свого життя.

У своїх попередніх роликах жінка розповіла підписникам, що вирішила покинути квартиру на Донбасі, а натомість придбала житло у селі Білолісся на Одещині. Її будинок потребує ремонту. До того ж там немає газу, але ситуація з безпекою відчутно краща. Як жінка освоїлась на новому місці, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Моя кімната має отакий вигляд. Поки що, звісно, без ремонту. Тут квіточки всякі різні з Краматорська. Повісили гардини. Диван, фотографії, шафа, тумбочка, килим, обігрівач, трюмо теж з Краматорська. Частина Краматорська тепер зі мною назавжди. Якось отак. Така красунечка", — розповіла господиня у кадрі.

Оксана каже, що посадила на ділянці перші квіти — хризантеми. Далі почала прибирати територію навколо будинку — згрібати сміття та полоти. Всередині приміщення також розпочались перші трансформації.

Судячи з інших роликів, там вистачає місця: є кухня, ванна з ремонтом, житлові кімнати в непоганому стані. Втім, нові власники намагаються відремонтувати те, що не працює. Також переклеїли шпалери, замінили лінолеум, поклали плитку.

Глядачі у коментарях переважно дякують авторці за відео та бажають щастя на новому місці. Дехто дає поради, як краще зробити ремонт та організувати своє життя.

"Затишно, нехай вам щастить у новій оселі";

"Яка затишна кімната, хоч і без ремонту. Згодом все зробите";

"Я так радію, що вам вдалося зробити собі комфортне місце, враховуючи, що якісь речі з рідного дому. Хай Вам щастить, рідні земляки";

"Я за вас радію, що могли взяти хоч трошки свого майна. Ми тікали з двома сумками у квітні 2022 року. Хай вам щастить на новому місці".

