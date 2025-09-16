Украинка купила дом в селе со всем "приданым": какие сюрпризы ее там ждали (фото)

Женщина, которую зовут Любовь, рассказала о своем переезде в сельский дом, где осталось много вещей от предыдущих владельцев. Кое-что из найденного ее очень сильно удивило.

Related video

Сейчас Любовь живет и работает в Чехии, однако время от времени возвращается на Тернопольскую область — в село, где родилась и росла. Женщина нашла там заброшенный дом и приобрела его вместе с земельным участком, чтобы когда-то после ремонта туда переселиться. Как выглядит ее жилье, — узнавал Фокус.

"За полтора года работы в Чехии мне удалось отложить деньги и купить этот дом. Да, это не новая вилла, у этого дома уже была своя история. Он находится на улице моего детства. Я здесь выросла. В прошлом году я даже не заходила внутрь. Приехала ненадолго, поэтому у меня не было на это времени. Пока бегала с документами, то нужно было возвращаться . У меня совсем не было ощущения, что это мой дом. Только сейчас, побыв здесь три дня, я почувствовала, что это мой дом", — рассказывает женщина за кадром, демонстрируя свои владения.

Наследство от предыдущих хозяев

В следующем ролике она показала, что осталось из мебели от предыдущих владельцев. Среди прочего ее ждало несколько сюрпризов — сервант с антикварной посудой, шкафы времен СССР, старинные иконы.

"Есть много больших икон. Не знаю, что с ними делать. Кто-то, может, подскажет? Подскажите мне, кто сталкивался с такой ситуацией. Говорят, выбрасывать нельзя. Я не знаю, что с ними делать. Еще есть маленькие образы и очень много фотографий в рамке. Людей, которые здесь жили, я уже не помню. Также не знаю, что делать с фото", — подытожила автор.

Женщина вынесла из дома много мусора Фото: TikTok

Советы от зрителей

Пользователи сети в большинстве своем посоветовали отнести иконы в церковь, а фото — сжечь.

"Как священнослужитель могу посоветовать вынуть изображения, разобрать рамку и сжечь как рамки, так и иконы, пепел соберите и закопайте под дом или под деревом, где никто не ходит, стекло также можете разбить и закопать там, где и пепел. Божьего вам благословения", — написал один из зрителей.

Еще кто-то добавил: "Если вам не нужны образы, отдайте в церковь, и обязательно себе оставьте — пусть и вас оберегают";

"Похожая ситуация. Мы с сестрой продавали дом наших родителей в Одесской области. Покупатели — армянская семья. Мы тоже не знали, как поступить. Новые хозяева во главе с бабушкой сказали, что иконы желательно оставить на своих стенах как оберег. Фотографии мы забрали, а образы остались с новыми хозяевами. Прошло 8 лет. Новые хозяева невероятно преобразили наш дом и двор. Много чего достроили. Живут хорошо. А иконы там находятся в маленькой комнате. Возможно, они берегут новых хозяев", — поделилась собственной историей одна женщина.

Больше похожих историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Менеджер по продаже недвижимости Марьян Веркалец показал в TikTok необычное предложение — старый дом в сердце Карпат. Его можно приобрести за 10 тысяч долларов.

Анна и ее папа Игорь восстанавливают старые домики в селе Липляво в Черкасской области. В них даже можно остановиться на время, чтобы почувствовать себя, будто у бабушки дома.

Украинка, которую зовут Влада, вместе со своим мужем купила сельский дом. В своих социальных сетях она рассказывает, как планирует работы ремонт и организовывать пространство.