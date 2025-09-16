Українка купила хату в селі з усім "приданим": які сюрпризи її там чекали (фото)

Жінка, яку звуть Любов, розповіла про свій переїзд у сільську хату, де залишилося багато речей від попередніх власників. Дещо зі знайденого її дуже сильно вразило.

Related video

Наразі Любов живе і працює в Чехії, однак час від часу повертається на Тернопільщину — в село, де народилась і зростала. Жінка знайшла там занедбаний будинок й придбала його разом із земельною ділянкою, щоб колись після ремонту туди переселитися. Який вигляд має її житло, — дізнавався Фокус.

"За півтора року роботи в Чехії мені вдалося відкласти гроші й купити цей будинок. Так, це не нова вілла, в цього будинка вже була своя історія. Він знаходиться на вулиці мого дитинства. Я тут виросла. Минулого року я навіть не заходила всередину. Приїхала ненадовго, тому в мене не було на це часу. Поки бігала з документами, то потрібно було повертатися назад. У мене зовсім не було відчуття, що це мій будинок. Тільки зараз, побувши тут три дні, я відчула, що це мій дім", — розповідає жінка за кадром, демонструючи свої володіння.

Спадок від попередніх господарів

У наступному ролику вона показала, що залишилося з меблів від попередніх власників. Серед іншого на неї чекало кілька сюрпризів — сервант з антикварним посудом, шафи часів СРСР, старовинні ікони.

"Є багато великих ікон. Не знаю, що з ними робити. Хтось, може, підкаже? Підкажіть мені, хто стикався з такою ситуацією. Кажуть, викидати не можна. Я не знаю, що з ними робити. Ще є маленькі образи й дуже багато фотографій у рамці. Людей, які тут жили, я вже не пам’ятаю. Також не знаю, що робити з фото", — підсумувала авторка.

Жінка винесла з хати багато сміття Фото: TikTok

Поради від глядачів

Користувачі мережі в більшості своїй порадили віднести ікони до церкви, а фото — спалити.

"Як священнослужитель можу порадити вийняти зображення, розібрати рамку і спалити як рамки, так і ікони, попіл зберіть і закопайте під хату або під деревом, де ніхто не ходить, скло також можете розбити та закопати там, де і попіл. Божого вам благословення", — написав один з глядачів.

Ще хтось додав: "Якщо вам не потрібні образи, віддайте в церкву, і обов'язково собі залиште — хай і вас оберігають";

"Схожа ситуація. Ми з сестрою продавали хату наших батьків в Одеській області. Покупці — вірменська сім'я. Ми теж не знали, як поступити. Нові господарі на чолі з бабусею сказали, що ікони бажано залишити на своїх стінах як оберіг. Фотографії ми забрали, а образи залишилися з новими господарями. Минуло 8 років. Нові господарі неймовірно перетворили нашу хату і двір. Багато чого добудували. Живуть добре. А ікони там знаходяться в маленькій кімнаті. Можливо, вони бережуть нових господарів", — поділилась власною історією одна жінка.

Більше схожих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Менеджер з продажу нерухомості Мар’ян Веркалець показав у TikTok незвичну пропозицію — старий будинок у серці Карпат. Його можна придбати за 10 тисяч доларів.

Анна та її тато Ігор відновлюють старі хатинки в селі Ліпляве на Черкащині. У них навіть можна зупинитися на певний час, аби відчути себе, ніби в бабусі вдома.

Українка, яку звуть Влада, разом зі своїм чоловіком купила сільську хату. У своїх соціальних мережах вона розповідає, як планує роботи ремонт та організовувати простір.