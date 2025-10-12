Українці купили 400-річний будинок у Німеччині: що вони побачили всередині (фото)

Пара переїхала з Київської області до Німеччини й придбала там власне житло. Нещодавно подружжя провело віртуальну екскурсію, щоб показати всі переваги та недоліки свого помешкання.

Українці планує розповідати про всі етапи трансформації будинку на своїй сторінці у TikTok. Зараз вони думають над тим, що саме потрібно змінювати. Детальніше про їхню історію, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Ми купили будинок у Німеччині. І навіть у мрії є деталі, які хотілось би змінити. Топ 5 речей, які здивували нас найбільше. А тепер ваша черга: що б ви змінили у нашому домі? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, бо далі буде ще більше секретів життя у власному будинку в Німеччині", — зазначають автори блогу в описі до відео.

Під роликом, відповідаючи на коментарі глядачів, українці зауважили, що вартість нерухомості в сільській місцевості Саксонія-Ангальт складає 40 тисяч євро (майже два мільйони гривень). Будинок розташований десь у сільській місцевості.

Топ 5 речей, які варто змінити

"Купили будинок в Німеччині. Це величезний крок, і ми щасливі. Але навіть у мрії є деталі, які хотілося б змінити. Ось наш топ 5 речей, які ми хочемо змінити в нашому будинку. Перший — ванна кімната. У німців є дивна любов до компактних просторів. Друге — підлога і сходи, вони скреготять так голосно, що вночі, коли йдеш на кухню, здається, що розбудиш всю Німеччину", — розповідає жінка.

Далі хазяйка зазначила, що їм не вистачає ще однієї ванної кімнати, бо вранці всі поспішають і створюється черга перед дверима санвузла. Також в планах облаштувати горище, де багато місця, яке пустує.

Двір потребує уваги

"П’яте — це двір. Справжня мрія: зелень, простір, свобода, але, якщо чесно, він потребує більше уваги, ніж деякі діти. Газон сам себе не покосить. Навіть з цими нюансами ми все одно обрали будинок. У Німеччині — це свобода, затишок і нові можливості", — підсумовує господиня.

Насамкінець вона запитала у підписників, що б змінили у цьому помешканні вони.

"Я б цю країну не вибрала для життя, багато непотрібних законів та і взагалі важка країна", — написала в коментарях одна з глядачок;

Інший користувач поцікавився: "Де ви такі ціни берете, біля Нюрнберга перешукав — від 200 тисяч євро і вище";

"Ви праві, потрібен час, гроші та руки. Впевнена, що з часом наведете красу! Хай ваша душа найде спокій в цьому будинку! Переїзд до іншої країни, це нелегкий крок. Хай вам щастить!" — побажала наступна підписниця.

Блог українців стрімко стає популярним, збираючи сотні тисяч переглядів, багато відгуків, вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

