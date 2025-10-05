Пара після міського життя купила хату й землю в селі: тепер люди з них сміються (фото)

Блогерка Юлія Оріховська разом з чоловіком купили будинок в селі, а також земельну ділянку — 60 "соток". Подружжя зіштовхнулось з критикою через своє рішення й вирішило обіграти цю ситуацію з гумором, аби висміяти недоброзичливців.

Молода пара записала курйозне відео, в якому жінка розповідає про рішення про переїзд з міста у село, а чоловік залишає "хейтерські" коментарі, висміюючи її за необдуманість. Цей ролик швидко зібрав десятки тисяч переглядів, коментарів та інших реакцій. Як вони планують будувати своє майбутню, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Ми купили хату в селі. Версія: автор & хейтер. А вже завтра ми опублікуємо повноцінну розповідь, як ми потрапили в цю авантюру", — зазначила авторка в описі до ролика.

Їхній запис починається з того, що пара стоїть перед занедбаним будинком й розповідає про новосілля.

Пара переїхала в село

"Ми купили хату в селі", — каже Юлія. Її чоловік коментує: "Ми йо**сь". Господиня продовжує: "І шістдесят соток землі на додачу, але поки не вирішили, що саме будемо робити з землею". На що наречений реагує: "Все засадимо картоплею, буряк, морква".

Подружжя переїхало у село Фото: TikTok

Оріховські планують відремонтувати будинок власноруч, але зізнаються, що до цього ніколи не жили в селі, хоча їм дуже цікаво спробувати щось нове.

"Ми будемо чорні, грязні, вонючі копатися в землі й бухать кожен день… Ми по-любому розсі**сь, розійдемось, будемо цю хату ділить", — сміється чоловік у кадрі.

Відгуки публіки

Користувачі мережі у коментарях відмітили, що пара, швидше за все, придбала нерухомість у селі десь на Житомирщині, адже це помітно, якщо прислухатися до їхньої мови.

"О, чую рідне житомирське "по вам Гуйва плаче";

"Ви, напевно, з Житомирщини";

"Йому — я вірю більше. Але бажаю вам того, про що каже дружина";

Оріховські планують відремонтувати будинок власноруч Фото: TikTok

"Ми купили теж 60 (соток — Ред.) в червні. Про йо**ті — це точно";

"Чоловік говорить мовою фактів".

"Складно з цього етапу починати. Але! Не дискримінуйте село. Я живу і працюю, і я щось таки заробляю", — написав чоловік, зареєстрований як "Фермер";

Подружжя пообіцяло в наступних відео показувати всі етапи трансформації свого житла, а також закликали глядачів підписуватися на їхній канал на YouTube, однак так і не залишили посилання.

