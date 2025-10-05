Пара после городской жизни купила дом и землю в селе: теперь люди над ними смеются (фото)

Блогерша Юлия Ореховская вместе с мужем купили дом в селе, а также земельный участок — 60 "соток". Супруги столкнулись с критикой из-за своего решения и решили обыграть эту ситуацию с юмором, чтобы высмеять недоброжелателей.

Молодая пара записала курьезное видео, в котором женщина рассказывает о решении о переезде из города в село, а муж оставляет "хейтерские" комментарии, высмеивая ее за необдуманность. Этот ролик быстро собрал десятки тысяч просмотров, комментариев и других реакций. Как они планируют строить свое будущее, — читайте в материале Фокуса.

"Мы купили дом в селе. Версия: автор & хейтер. А уже завтра мы опубликуем полноценный рассказ, как мы попали в эту авантюру", — отметила автор в описании к ролику.

Их запись начинается с того, что пара стоит перед заброшенным домом и рассказывает о новоселье.

Пара переехала в деревню

"Мы купили дом в селе", — говорит Юлия. Ее муж комментирует: "Мы йо**сь". Хозяйка продолжает: "И шестьдесят соток земли в придачу, но пока не решили, что именно будем делать с землей". На что жених реагирует: "Все засадим картошкой, свекла, морковь".

Супруги переехали в деревню Фото: TikTok

Ореховские планируют отремонтировать дом своими руками, но признаются, что до этого никогда не жили в деревне, хотя им очень интересно попробовать что-то новое.

"Мы будем черные, грязные, вонючие копаться в земле и бухать каждый день... Мы по-любому ра**ся, разойдемся, будем эту хату делить", — смеется мужчина в кадре.

Отзывы публики

Пользователи сети в комментариях отметили, что пара, скорее всего, приобрела недвижимость в селе где-то на Житомирщине, ведь это заметно, если прислушаться к их речи.

"О, слышу родное житомирское "по вам Гуйва плачет";

"Вы, наверное, с Житомирщины";

"Ему — я верю больше. Но желаю вам того, о чем говорит жена";

Ореховские планируют отремонтировать дом собственноручно Фото: TikTok

"Мы купили тоже 60 (соток — Ред.) в июне. Про йо**тые — это точно";

"Мужчина говорит языком фактов".

"Сложно с этого этапа начинать. Но! Не дискриминируйте село. Я живу и работаю, и я что-то таки зарабатываю", — написал мужчина, зарегистрированный как "Фермер";

Супруги пообещали в следующих видео показывать все этапы трансформации своего жилья, а также призвали зрителей подписываться на их канал на YouTube, однако так и не оставили ссылку.

