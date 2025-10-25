Украинка показала ассортимент секонд-хенда в немецком лагере для беженцев (фото)

Ксения Лещенко, которая сейчас проживает в Германии, завела свой блог в TikTok и рассказывает об условиях для украинских беженцев в этой стране. В частности, в одном из последних роликов она показала ассортимент тамошнего секонд-хенда.

Девушка сняла на камеру свой поход в "секонд" в лагере для беженцев в Шлезвиг-Гольштейн. Сначала автор отметила, что там можно выбрать только одну вещь, но впоследствии выяснилось, что это не так. Беженцам надо зарегистрироваться, потом им выдают соответствующий документ с датой и перечнем вещей, которые были предоставлены. Фокус обратил внимание на ее историю.

"Себе я взяла вот такие джинсы и кофточку, а еще дополнительно такой блейзер или как оно называется, — не знаю. Выбор там, честно говоря, не очень, но спасибо и за такое. Также взяла вот такие белые джинсы и красную кофточку. Малой взяла свитер и штанишки. У нее вещей много, но штанишки взяла, чтобы дома ходить. Также взяла вот такие сапоги ребенку ходить под дождем", — рассказывает украинка за кадром.

Відео дня

Рассказ беженки о походе в секонд-хенд Фото: TikTok

Позже она уточнила несколько моментов, в частности извинилась за ошибки.

"Извиняюсь, не погладили вещи, а постирали. И, как оказалось, можно было брать не по одной единице", — добавила она.

В разделе комментариев зрители начали активно делиться своими мыслями.

"Не скажу, что было много что брать, но малой набрали много вещей! Обычно в таких магазинах обновление полок в среду. Можете сходить на блошиный рынок — почти каждое воскресенье. Если продают немцы, то очень недорого и качественные фирменные вещи. Даже если не купите ничего, развлечетесь!" — высказался один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Носите на здоровье. Я тоже иногда захожу в секонд-хенд";

"Если Вам и деткам хорошо, то и другим будете харно (русинский)! Добра и счастья Вам!" — написала другая зрительница.

