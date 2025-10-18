"Можно пойти на свалку": украинская беженка рассказала о жизни в Швейцарии (фото)

Украинская беженка Валерия, которая сейчас проживает в Швейцарии, рассказала о том, что ее больше всего заинтересовало в этой стране. Своим опытом девушка поделилась в блоге.

В видео Валерия показала фрагменты из своей повседневной жизни, а также рассказала о жилье, быте, еде, общей атмосфере, а также возможностях для саморазвития и отдыха. Подробнее о ее истории, — узнавайте в материале Фокуса.

Беженка в Швейцарии

"Я переехала в Швейцарию, и вот мой маленький влог. Живу в небольшом городе с населением 3000 человек. Город находится среди небольших холмов. Природа очень похожа на Карпаты и Прикарпатье. Если бы мне кто-то сказал, что я буду жить не в мегаполисе, я бы рассмеялась", — рассказывает украинка.

Город небольшой, старый, "вайбовый". Там есть поезд, администрация, церковь, три магазина, стоянка для собак.

Стиль жизни швейцарцев

"Швейцарцы очень ценят свою семью, природу, отдых и тихий вайб. Здесь можно покататься на велосипеде, понюхать цветочки, приготовить яблочный пирог, почитать книги и еще много занятий, которые обожают интроверты. Раньше это было бы для меня каторгой, но ко всему привыкаешь. Теперь мне больше нравится такой ритм", — делится впечатлениями девушка.

Условия для беженцев

По ее словам, Швейцария создает хорошие условия для беженцев.

"Да, первое время придется пожить в лагерях. Бывают украинцы, которые ведут себя не ОК, но, опять же, не все. Кроме того, там есть представители других общин и дети, которые очень кричат. Швейцария никогда не оставит вас голодными. Если ждать, то во многих случаях вам дадут квартиру. Точнее — комнату, если вы не многодетная семья", — объясняет она.

В видео девушка показала фрагменты из своей повседневной жизни Фото: TikTok

По словам беженки, "можно пойти на свалку", чтобы найти интересные вещи, мебель или бытовую технику.

Свалки и секонд-хенды

"Также есть секонд-хенды, где можно найти много чего интересного... Пока что Швейцария кажется мне невероятной страной для жизни. Но будет видно, когда я выйду на работу и проживу здесь уже какое-то время", — подытоживает Валерия.

Швейцария создает хорошие условия для беженцев Фото: TikTok

Работать в Швейцарии, по ее словам, можно с хорошим знанием немецкого языка. На это нужно, как минимум, один год.

