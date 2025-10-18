"Можна піти на звалище": українська біженка розказала про життя у Швейцарії (фото)

Українська біженка Валерія, яка нині проживає у Швейцарії, розповіла про те, що її найбільше зацікавило в цій країні. Своїм досвідом дівчина поділилась у блозі.

У відео дівчина показала фрагменти зі свого повсякденного життя, а також розповіла про житло, побут, їжу, загальну атмосферу, а також можливості для саморозвитку та відпочинку. Детальніше про її історію, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Біженка у Швейцарії

"Я переїхала у Швейцарію, і ось мій маленький влог. Живу в невеликому місті з населенням 3000 людей. Місто знаходиться серед невеличких пагорбів. Природа дуже схожа на Карпати та Прикарпаття. Якби мені хтось сказав, що я буду жити не в мегаполісі, я б розсміялася", — розповідає українка.

Місто невелике, старе, "вайбове". Там є поїзд, адміністрація, церква, три магазини, стоянка для собак.

Стиль життя швейцарців

"Швейцарці дуже цінять свою сім’ю, природу, відпочинок та тихий вайб. Тут можна покататися на велосипеді, понюхати квіточки, приготувати яблучний пиріг, почитати книжки та ще багато занять, які обожнюють інтроверти. Раніше це було б для мене каторгою, але до всього звикаєш. Тепер мені більше подобається такий ритм", — ділиться враженнями дівчина.

Умови для біженців

За її словами, Швейцарія створює гарні умови для біженців.

"Так, перший час доведеться пожити в таборах. Бувають українці, які поводять себе не ОК, але, знову ж таки, не всі. Окрім того, там є представники інших громад і діти, які дуже кричать. Швейцарія ніколи не залишить вас голодними. Якщо чекати, то в багатьох випадках вам дадуть квартиру. Точніше — кімнату, якщо ви не багатодітна сім’я", — пояснює вона.

У відео дівчина показала фрагменти зі свого повсякденного життя Фото: TikTok

За словами біженки, "можна піти на звалище", щоб знайти цікаві речі, меблі або побутову техніку.

Звалища і секонд-хенди

"Також є секонд-хенди, де можна знайти багато чого цікавого… Поки що Швейцарія здається мені неймовірною країною для життя. Але буде видно, коли я вийду на роботу і проживу тут вже якийсь час", — підсумовує Валерія.

Швейцарія створює гарні умови для біженців Фото: TikTok

Працювати у Швейцарії, за її словами, можна з хорошим знанням німецької мови. На це потрібно, як мінімум, один рік.

