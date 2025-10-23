Біженка, яка зі сльозами втекла з Польщі, "підколола" українців (фото, відео)

Олена Рахманова, яка після початку великої війни виїхала з України, прославилась після того, як поскаржилась на важке життя за кордоном. Нещодавно біженка оцінила нові умови — в Іспанії.

Олена вийшла на зв'язок з глядачами на своїй сторінці в TikTok й розповіла, що начебто знову наважилася на переїзд. Як потім з’ясувалось, в такий спосіб вона вирішила "підколоти" українців, які пишуть критичні коментарі. Що саме трапилося, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Коротше, люди, не так сталося, як гадалося. Ми з’їжджаємо, а точніше не з’їжджаємо, а виїжджаємо. Зря я не послухала цих всіх людей, які нам радили, що ви не потягнете Іспанію. Зря я їх не слухала — тих, що тут прожили по 20 років або й більше", — кривляючись каже блогерка.

Вона додала, що "іспанці не ті люди, а Іспанія не та країна.

"А що ви хотіли почути?"

"Зараз я жалкую, що вас не послухала. Зараз в нас ні грошей нема, у нас немає нічого. Я не знаю, як нам добиратися додому. Я не знаю, чи нас Україна прийме. Я не знаю, чи нас Польща прийме після того відео… А що ви хотіли почути? Щоб я ось так плакала? Люди, їдьте і не жалкуйте. А ті, хто вам говорять, що тут не так, і все не так, то хай йдуть на х**. Треба самому їхати, пробувати і ви будете знати", — додає Олена, тягнучи за собою валізи на коліщатах.

Реакція глядачів

У коментарях відразу розгорілась дискусія. Більшість глядачів критикують Олену та її родину. "А ваш чоловік військовозобов'язаний не хоче заміни мого 52-річного брата на фронті?" — запитала одна жінка, але її коментар залишився без відповіді.

Олена Рахманова з родиною виїхала за кордон Фото: TikTok

"Іспанія – вас не потягне…", — додала користувачка Марта;

"Бігає по всій Європі, не нагріє місце";

"Все правильно, хату свою в Україні здала переселенцям за косар євро. Можна на халяву пробувати у всіх країнах";

Коментарі глядачів Фото: TikTok Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Я прожила 3 роки в Аргентині, рік в Англії, 11 років в Канаді, рік в Іспанії, і зараз живу в Нідерландах. Із всіх країн, де я жила, я більше всього хочу повернутись в Іспанію. Ви праві, ті, хто не знає, куди їхати, не слухайте нікого — їдьте куди ви хочете і не жалкуйте".

