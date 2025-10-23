Беженка, которая со слезами убежала из Польши, "подколола" украинцев (фото, видео)

Елена Рахманова, которая после начала большой войны выехала из Украины, прославилась после того, как пожаловалась на тяжелую жизнь за рубежом. Недавно беженка оценила новые условия — в Испании.

Елена вышла на связь со зрителями на своей странице в TikTok и рассказала, что якобы снова решилась на переезд. Как потом выяснилось, таким образом она решила "подколоть" украинцев, которые пишут критические комментарии. Что именно случилось, — читайте в материале Фокуса.

"Короче, люди, не так случилось, как я думала. Мы съезжаем, а точнее не съезжаем, а выезжаем. Зря я не послушала этих всех людей, которые нам советовали, что вы не потянете Испанию. Зря я их не слушала — тех, что здесь прожил по 20 лет или больше", — кривляясь говорит блогерша.

Она добавила, что "испанцы не те люди, а Испания не та страна.

"А что вы хотели услышать?"

"Сейчас я жалею, что вас не послушала. Сейчас у нас ни денег нет, у нас нет ничего. Я не знаю, как нам добираться домой. Я не знаю, примет ли нас Украина. Я не знаю, примет ли нас Польша после того видео... А что вы хотели услышать? Чтобы я вот так плакала? Люди, уезжайте и не жалейте. А те, кто вам говорят, что здесь не так, и все не так, то пусть идут на х**. Надо самому ехать, пробовать и вы будете знать", — добавляет Елена, таща за собой чемоданы на колесиках.

Реакция зрителей

В комментариях сразу разгорелась дискуссия. Большинство зрителей критикуют Елену и ее семью. "А ваш муж военнообязанный не хочет замены моего 52-летнего брата на фронте?" — спросила одна женщина, но ее комментарий остался без ответа.

Елена Рахманова с семьей выехала за границу Фото: TikTok

"Испания — вас не потянет...", — добавила пользовательница Марта;

"Бегает по всей Европе, не нагреет место";

"Все правильно, дом свой в Украине сдала переселенцам за косарь евро. Можно на халяву пробовать во всех странах";

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Я прожила 3 года в Аргентине, год в Англии, 11 лет в Канаде, год в Испании, и сейчас живу в Нидерландах. Из всех стран, где я жила, я больше всего хочу вернуться в Испанию. Вы правы, те, кто не знает, куда ехать, не слушайте никого — уезжайте куда вы хотите и не жалейте".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

