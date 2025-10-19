Украинка вернулась из США в Украину: прошел месяц, что она говорит теперь

Женщина, которую зовут Юлия, вернулась из американского Майами в Украину во время полномасштабного вторжения. В блоге она рассказывает о своих ощущениях после возвращения, а также откровенно признается, не жалеет ли о своем решении.

Блогерша, зарегистрированная в TikTok под ником @americation, сначала рассказывала о своей жизни в США, делилась тем, что ее больше всего удивляет, а также публиковала кадры из путешествий. Теперь сосредоточилась на теме возвращения домой и адаптации в условиях войны. Фокус обратил внимание на ее историю.

"Сразу скажу: розовых очков у меня не было. Сначала было страшно, особенно возвращаться в Киев. Потому что теперь я отвечаю не только за себя, но и за этого сладкого малыша. Поэтому Саша сразу направился в Киев, а наша с Деми первая остановка была у родителей, на Буковине", — рассказывает Юлия.

По ее словам, на малой родине все осталось, как 5 лет назад: тишина, природа и родные Карпаты. "И мои любимые собачки. Только посмотрите, как требовал этот 80-килограммовый кавалер", — смеется женщина, встречая собачку.

Возвращение в Киев

Украинка добавляет, что ее семья — не из тех, которые могут долго сидеть в тишине. Взяв последние билеты на поезд, они направились в Киев.

"Простите, пассажиры нашего вагона. Потому что я помню, как когда-то видела мам с детьми и думала: "О my god, только не это". Но мы как порядочные соседи уложили весь вагон спать и, конечно, в 5 утра сделали подъем", — вспоминает она свое путешествие.

Юлия с семьей вернулась из США в Украину Фото: Instagram Юлия с семьей вернулась из США в Украину Фото: Instagram

По мнению Юлии, в столице, как всегда, суета — все куда-то спешат.

"Все было бы прекрасно, если бы не те бессонные ночи и тревоги. Мы живем за городом в доме. Это, конечно, большое преимущество. Жалеем ли, что вернулись? Однозначно нет. Хотела бы снова в США, в Майами? Да. Потому что теплый океан и солнышко зимой — это еще тот кайф. А вы жалеете, что вернулись?" — поинтересовалась она у подписчиков.

Что пишут зрители?

Пользователи сети разошлись в позициях. Одни поддерживают блогершу в решении вернуться домой. Другие не понимают, для чего, в таком случае, нужно было так далеко выезжать.

"Какого банана было ехать, если у вас дом есть и у родителей тоже, и живут они от фронта далеко? Попробовали бы вернуться в разровненный с землей город?" — прокомментировала одна из зрительниц. Юлия ответила: "Мой дом — это возле Ирпеня и Бучи, что было там в 2022, думаю, вы еще помните. А жить мне с родителями или нет — это уже не вам решать".

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Приехала в Бучу после 1,5 года в Испании. Страна гестапо, к сожалению. Скоро поедем", — отметила следующая участница обсуждения. Другая пользовательница рассказала свою историю: "Пока не жалею, два года плюс назад вернулись из Германии в Николаев. Дай Бог, чтобы все стало хорошо".

