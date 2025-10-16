Россиянин набросился на украинскую семью в поезде: "Почему ты не в окопе?" (фото, видео)

Украинка Елена Дудник вместе с семьей попала в конфликтную ситуацию в Швейцарии. В поезде на них набросился с обвинениями и нецензурной лексикой неизвестный русскоязычный мужчина. Запись этой сцены быстро разошлась по социальным сетям.

Женщина рассказала свою версию событий. По ее словам, инцидент случился в поезде сообщением Интелакен-Шпиц: незнакомец начал оскорблять семью, когда услышал, что они разговаривают на украинском языке. О деталях скандала, — читайте в материале Фокуса.

Скандал в поезде

"Я с мужем и сыном (1 р. 10 м) возвращались поездом домой, сели напротив данных "людей", если это люди!!! Конфликт возник из-за того, что данный персонаж услышал, как я с мужем разговариваю на украинском языке! Мой муж родился в Швейцарии, имеет швейцарское гражданство, понимает прекрасно украинский так, как его родители родом из Белоруссии", — отмечает Елена в своем Instagram.

В кадре незнакомец ведет себя неадекватно, угрожает семье расправой и использует много нецензурных слов.

"Далее была физическая расправа, драка и вызов полиции!!! Хочу, чтобы эта ситуация набрала огласку. Буду рассчитывать на швейцарскую полицию и власть, ведь на месте нашей семьи может быть каждая следующая украинская семья. Более того, страшно просто представить, если в такой ситуации будут только дети или женщины с детьми, которые вынужденно приезжают в другие страны в условиях войны без своих защитников!" — пишет Дудник на своей странице в Instagram, где кроме одного видео, больше нет никаких записей.

Реакция общества

В сториз украинка опубликовала реакцию одного из блогеров, а также первые публикации в немецкоязычной прессе.

Елена Дудник рассказала о деталях конфликта Фото: Threads

Женщина также попросила всех неравнодушных о огласке, чтобы привлечь незнакомца к ответственности.

Пользователи Instagram в комментариях начали делиться своими мыслями и советовать, как лучше поступать в таких случаях. Некоторые узнали мужчину в кадре.

"Мразоту зовут Александр, фамилия начинается на Ва. Он потенциально проживает в Цюрихе. Родом из Риги, Латвия. Гражданство неизвестно. Как запостить сюда его фото? Давайте искать его партнеров или работодателей и сбрасывать им видео с субтитрами", — прокомментировала Рада Радмилевич.

Комментарии пользователей сети Фото: Instagram

Зрительница, которую зовут Эльвирой, добавила: "Старые знакомые. Этот человек и на нашу семью напал в Лидле на вокзале Берна 9 июня 2025 года. Причина та же — услышал украинский. Перепугал детей, неконтролируемо ругался, толкался, бросил мне в лицо горсть монет. И говорил то же самое: угрожал расправой над всеми украинцами, унижал нецензурной лексикой. Швейцария очень толерантна к таким "особым", но жизнь сама все поправит, если человек беспокоится! Интересует реакция полиции на Вашу ситуацию!".

Зрители пишут, что этого мужчину зовут Александр Фото: Instagram

Другая женщина, зарегистрированная как lilmakala, добавила: "Что это за такой интересный "диалект" у этого "швейцарца". А вообще ситуация — просто ужас... Не хочу верить, что такие "люди?" спокойно себе ходят по улицам, ездят на поездах, и т.д. У украинского мужчины замечательная выдержка... Просто вау, я бы взорвалась еще на первых 30-ти секундах".

