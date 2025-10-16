Росіянин накинувся на українську родину в поїзді: "Чому ти не в окопі?" (фото, відео)

Українка Олена Дудник разом з родиною потрапила у конфліктну ситуацію в Швейцарії. У поїзді на них накинувся зі звинуваченнями та нецензурною лексикою невідомий російськомовний чоловік. Запис цієї сцени швидко розійшовся соціальними мережами.

Жінка розповіла свою версію подій. За її словами, інцидент трапився в поїзді сполученням Інтелакен-Шпіц: незнайомець почав ображати родину, коли почув, що вони розмовляють українською мовою. Про деталі скандалу, — читайте в матеріалі Фокусу.

Скандал у потязі

"Я з чоловіком і сином (1 р. 10 м) повертались потягом додому, сіли навпроти даних "людей", якщо це люди!!! Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою! Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську так, як його батьки родом з Білорусії", — зазначає Олена у своєму Instagram.

У кадрі незнайомець поводиться неадекватно, погрожує сім’ї розправою та використовує багато нецензурних слів.

"Далі була фізична розправа, бійка та виклик поліції!! Хочу, щоб ця ситуація набрала розголосу. Буду розраховувати на швейцарську поліцію та владу, адже на місці нашої сімʼї може бути кожна наступна українська родина. Ба більше, страшно просто уявити, якщо в такій ситуації будуть тільки діти або жінки з дітьми, які вимушено приїжджають до інших країн в умовах війни без своїх захисників!" — пише Дудник на своїй сторінці в Instagram, де окрім одного відео, більше немає жодних записів.

Реакція суспільства

У сторіз українка опублікувала реакцію одного з блогерів, а також перші публікації у німецькомовній пресі.

Олена Дудник розповіла про деталі конфлікту Фото: Threads

Жінка також попросила всіх небайдужих про розголос, аби притягнути незнайомця до відповідальності.

Користувачі Instagram у коментарях почали ділитися своїми думками та радити, як краще вчиняти у таких випадках. Дехто впізнав чоловіка у кадрі.

"Мразоту звати Олександр, прізвище починається на Ва. Він потенційно проживає в Цюриху. Родом з Риги, Латвія. Громадянство невідомо. Як запостити сюди його фото? Давайте шукати його партнерів або роботодавців і скидати їм відео з субтитрами", — прокоментувала Рада Радмілевич.

Коментарі користувачів мережі Фото: Instagram

Глядачка, яку звуть Ельвірою, додала: "Старі знайомі. Цей чоловік і на нашу родину напав в Лідлі на вокзалі Берну 9 червня 2025 року. Причина та сама — почув українську. Перелякав дітей, неконтрольовано лаявся, штовхався, кинув мені в обличчя жменю монет. І говорив те ж саме: погрожував розправою над всіма українцями, принижував нецензурною лексикою. Швейцарія дуже толерантна до таких "особливих", але життя саме все поправить, якщо людина непокоїться! Цікавить реакція поліції на Вашу ситуацію!".

Глядачі пишуть, що цього чоловіка звуть Олександр Фото: Instagram

Інша жінка, зареєстрована як lilmakala, додала: "Що це за такий цікавий "діалект" в цього "швейцарця". А взагалі ситуація – просто жах… Не хочу вірити, що такі "люди?" спокійно собі ходять по вулицях, їздять на потягах, і т.д. В українського чоловіка чудова витримка… Просто вау, я б вибухнула ще на перших 30-ти секундах".

