Українка повернулась із США в Україну: минув місяць, що вона каже тепер

Жінка, яку звуть Юлія, повернулась з американського Маямі в Україну під час повномасштабного вторгнення. У блозі вона розповідає про свої відчуття після повернення, а також відверто зізнається, чи не шкодує про своє рішення.

Блогерка, зареєстрована у TikTok під ніком @americation, спочатку розповідала про своє життя у США, ділилась тим, що її найбільше дивує, а також публікувала кадри з подорожей. Тепер зосередилась на темі повернення додому та адаптації в умовах війни. Фокус звернув увагу на її історію.

"Одразу скажу: рожевих окулярів у мене не було. Спочатку було страшно, особливо повертатися в Київ. Бо тепер я відповідаю не тільки за себе, а ще й за цього солодкого малюка. Тому Саша одразу попрямував на Київ, а наша з Демі перша зупинка була у батьків, на Буковині", — розповідає Юлія.

За її словами, на малій батьківщині все залишилося, як 5 років тому: тиша, природа та рідні Карпати. "І мої улюблені собацюри. Тільки подивіться, як вимагав цей 80-кілограмовий кавалер", — сміється жінка, зустрічаючи песика.

Відео дня

Повернення до Києва

Українка додає, що її родина — не з тих, які можуть довго сидіти в тиші. Взявши останні квитки на потяг, вони попрямували до Києва.

"Вибачте, пасажири нашого вагона. Бо я пам'ятаю, як колись бачила мам із дітьми і думала: "О my god, тільки не це". Але ми як порядні сусіди вклали весь вагон спати і, звичайно, о 5-й ранку зробили підйом", — згадує вона свою мандрівку.

Юлія з родиною повернулась із США в Україну Фото: Instagram Юлія з родиною повернулась із США в Україну Фото: Instagram

На думку Юлії, в столиці, як завжди, метушня — всі кудись поспішають.

"Все було б чудово, якби не ті безсонні ночі і тривоги. Ми живемо за містом у будинку. Це, звичайно, велика перевага. Чи жаліємо, що повернулися? Однозначно ні. Чи хотіла б знову в США, в Маямі? Так. Бо теплий океан та сонечку взимку — це ще той кайф. А ви жалієте, що повернулися?" — поцікавилась вона у підписників.

Що пишуть глядачі?

Користувачі мережі розійшлись у позиціях. Одні підтримують блогерку в рішенні повернутися додому. Інші не розуміють, для чого, в такому разі, потрібно було так далеко виїжджати.

"Якого банана було їхати, якщо у вас дім є і у батьків теж, і живуть вони від фронту далеко? Спробували б повернутися в розрівняне з землею місто?" — прокоментувала одна з глядачок. Юлія відповіла: "Мій дім — це біля Ірпеня і Бучі, що було там в 2022, думаю, ви ще пам’ятаєте. А жити мені з батьками чи ні — це вже не вам вирішувати".

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Приїхала до Бучі після 1,5 роки в Іспанії. Країна гестапо, на жаль. Скоро поїдемо", — зауважила наступна учасниця обговорення. Інша користувачка розповіла свою історію: "Поки що не жалкую, два роки плюс тому повернулися з Німеччини в Миколаїв. Дай Боже, щоб все стало добре".

Більше історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Олена Дудник разом з родиною потрапила у конфліктну ситуацію в Швейцарії. У поїзді на них накинувся зі звинуваченнями та нецензурною лексикою невідомий російськомовний чоловік. Запис цієї сцени швидко розійшовся соціальними мережами.

Інша пара українців переїхала з Київської області до Німеччини й придбала там власне житло. Нещодавно подружжя провело віртуальну екскурсію, щоб показати всі переваги та недоліки свого помешкання.

Олена Рахманова, яка певний час жила у Польщі, поскаржилась на упереджене ставлення з боку місцевих. За словами жінки, українці часто стикаються з булінгом.