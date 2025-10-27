Украинка рассказала, как испанцы относятся к беженцам: "Такого не ожидала"

Ирина Федорович, которая вместе с сыном живет в Испании, завела свой блог в социальных сетях, где делится опытом переезда. Женщина оценивает условия проживания, стоимость продуктов, аренды жилья, а также общую атмосферу в стране.

Ирина Федорович часто отвечает на вопросы от подписчиков. Недавно она рассказала, почему испанцы называют украинцев "лимонами", а теперь объяснила, как местные жители относятся к наплыву эмигрантов и беженцев, в частности из Украины. Что именно ее поразило, — читайте в материале Фокуса.

Украинка отметила, что испанцы относятся положительно к представителям других национальностей, независимо от их происхождения, политических взглядов, мировоззрения, религии, социального статуса или ориентации.

Отношение испанцев к украинцам

"Как в Испании относятся к украинцам? Вопрос, который я очень часто вижу в своем директе. Когда я сюда приехала, то я такого не ожидала. Мне очень импонирует, что здесь, в этой стране, я чувствую себя свободной", — рассказывает молодая женщина.

По ее словам, испанцы очень толерантны и приветливы абсолютно ко всем.

"Неважно, какого ты цвета кожи, какой религии, какой ты национальности и даже какой ты ориентации. Конечно, есть в каждой стране люди положительные, и есть отрицательные персонажи, но пока что на моем пути попадались только хорошие", — поделилась девушка.

Языковой вопрос

Испанцы также ценят иностранцев, которые изучают язык, и не обращают внимания на ошибки в произношении или грамматике.

По словам Ирины, испанцы очень толерантны и приветливы абсолютно ко всем Фото: Instagram

"Если ты еще и говоришь на испанском, ты откроешь их двери и сердца! Если ты зайдешь в магазин или кафе, то к тебе будут обращаться и "хорошенькая", и "солнышко", и "королева". Это не потому, что они хотят что-то продать — это их привычная манера разговора", — добавила украинка.

