Девушка рассказала, почему испанцы называют украинцев "лимонами"

Ирина Федорович, которая живет в Испании, с удивлением для себя случайно узнала, почему местные называют украинцев "лимонами". Как выяснилось, ответ очевиден и лежит на поверхности.

Related video

Девочка утверждает, что испанцы так называют людей из Украины не потому, что трудно произносить национальность на другом языке. Дело в том, что украинцы часто ходят "кислые" — с неприветливым и недовольным выражением на лице. Этим признанием она удивила многих интернет-пользователей. Почему возник такой стереотип, — читайте в материале Фокуса.

"Испанцы вокруг улыбчивые и приветливые, а украинцы ездят с каменным лицом. Просто мы не привыкли светить эмоциями. Для них мы выглядим немного кислыми", — объясняет девушка.

Позиции зрителей различаются

В комментариях зрители не сдерживали себя. Некоторые заметили, что украинцы настоящие и не симулируют радость, если этого не чувствуют. Зато многие европейцы ходят с масками, делая вид, что добродушные и приветливые, но это не всегда так.

"Просто мы не лицемеры", — прокомментировала пользовательница Анна;

Другая зрительница добавила: "А в Польше мы "шошонды";

Комментарии участников обсуждения Фото: TikTok Комментарии участников обсуждения Фото: TikTok

"Готова поменяться на 2-3 месяца местами: испанец ко мне в Киев, я на его место? Хочу потом увидеть, как ему/ей захочется улыбаться без причины", — заметила следующая участница обсуждения;

"А я их называю биполярщики", — высказался еще один юзер;

"Кажется, что у них эти улыбки не всегда искренние, а у нас, кроме ментальности, еще и ситуация довольно сложная", — объяснил причину другой.

Видео Ирины Федорович завирусилось в сети, собрав почти четыре тысячи лайков, множество комментариев и репостов.

Ирина Федорович живет в Испании Фото: Instagram

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Очередной испанский пляж закрыт из-за нашествия стаи опасных "голубых драконов" — токсичных морских слизней, контакт с которыми может оказаться смертельным для человека. Ранее из-за таких же опасных существ было запрещено купание на участке побережья Коста-Бланки, в частности на пляже Плая-Виверс в городе Гвардамар-дель-Сегура.

Мужчина, которого зовут Михаил, отправился высоко в горы, чтобы найти заброшенную хижину своих предков. По его словам, родственники принадлежали к бойковской этнической группе, поэтому строились вдали от цивилизации.

Опытная туристка, которую зовут Пенни, после серии неприятных инцидентов во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха. Женщина столкнулась с попытками обмана, агрессивным поведением местных и плохим сервисом.