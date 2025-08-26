Пляж срочно закрыли для туристов: в Испании из воды выплыли маленькие "драконы" (фото)

Очередной испанский пляж закрыт из-за нашествия стаи опасных "голубых драконов" — токсичных морских слизней, контакт с которыми может оказаться смертельным для человека.

На Канарских островах зафиксировано появление токсичных морских слизней Glaucus atlanticus, более известных как "голубые драконы". В связи с этим пляж Ла-Кантерия на острове Лансароте временно закрыт, а всех туристов эвакуировали. Спасатели призывают отдыхающих воздержаться от купания, пишет издание The Sun.

Сообщается, что это уже второй случай за последние дни. Ранее из-за таких же опасных существ было запрещено купание на участке побережья Коста-Бланки, в частности на пляже Плая-Виверс в городе Гвардамар-дель-Сегура.

Голубые драконы

"Голубой дракон" известен своей яркой голубой кожей и мощным жалом. Контакт с ним может вызвать сильную боль, раздражение, рвоту, лихорадку и даже представлять угрозу для жизни.

Эти слизни питаются португальскими медузами и накапливают их яд, что делает их опасными даже после гибели.

Эти слизни питаются португальскими медузами и накапливают их яд Фото: Solarpix

Мэр Гвардамара, Хосе Луис Саес, призвал людей не прикасаться к существам даже в перчатках.

"Если увидите одного из этих созданий — сразу сообщите спасателям. Их размер всего около 4 см, но их жало может быть смертельным", — прокомментировал чиновник.

Власти Испании начали превентивную операцию для выявления и усиления контроля над распространением "голубых драконов". На большинстве пляжей подняли красные флаги, что означает полный запрет купания.

Контакт с этими слизнями может вызвать сильную боль, раздражение, рвоту и лихорадку Фото: Solarpix

