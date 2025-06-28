"С каждым годом все хуже": женщину возмутили негативные изменения отдыха в Египте (фото)

Опытная туристка, которую зовут Пенни, после серии неприятных инцидентов во время последнего путешествия категорически не рекомендует Египет для отдыха. Женщина столкнулась с попытками обмана, агрессивным поведением местных и плохим сервисом.

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По словам Пенни, ситуация в стране ухудшается с каждым годом. На этот раз неприятности начались еще до заселения в отель. "Сначала меня обманул фейковый водитель Uber, а потом уже и настоящий", — рассказала в Instagram путешественница о начале своего путешествия.

Особенно разочаровало Пенни поведение персонала отеля и экскурсоводов. По ее словам, вместо надлежащего обслуживания они сосредотачивались исключительно на получении выгоды.

Выманивали деньги

"Экскурсоводы и персонал отеля не сделали для нас ничего, что касается хорошего обслуживания. Зато делали все, чтобы получить дополнительные деньги сверх того, что уже было уплачено", — подчеркнула женщина.

По словам Пенни, ситуация в Египте ухудшается с каждым годом Фото: Instagram

Ее возмутил случай в гробнице, когда Пенни не могла выйти, пока не дала чаевые работникам. К тому же местные постоянно пытались что-то продать иностранцам, а в случае отказа — проявляли агрессию.

Рекламируемый "роскошный круиз по Нилу" оказался полной противоположностью обещаниям. "От роскоши в круизе не было ничего — только старая и грязная лодка, которой управлял 12-летний мальчик", — описала свой опыт британка.

Постоянно торговалась

Кроме того, Пенни надоела постоянная необходимость торговаться за каждую услугу. К примеру, массаж изначально стоил более 300 евро, но после длительных торгов цену удалось сбить до 25 евро.

Пенни надоела постоянная необходимость торговаться за каждую услугу Фото: Instagram Пенни надоела постоянная необходимость торговаться за каждую услугу Фото: Instagram

Отдельно женщина отметила неприемлемое поведение местных ухажеров, которые выкрикивали непристойности и пялились на нее. Даже присутствие четырех друзей-мужчин в ее компании не стало этому помехой.

Пережив такой опыт, Пенни заявила, что больше "никогда не полетит в Египет" и не будет рекомендовать эту страну для отдыха другим людям.

Отзывы зрителей

"Именно такой создатель контента о путешествиях нам нужен. Без прикрас", — написал один из участников обсуждения;

"Я думаю, что все гневные комментарии от местных жителей, которые вы получаете, только подкрепляют вашу историю! Оставайтесь смелой и честной!";

"Это такой замечательный, честный отзыв без прикрас. Приятно читать, что не все страны прекрасны, а путешествия могут быть утомительными".

Это видео собрало 158 тысяч лайков и сотни репостов.

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