"Побывали в аду": молодожены поехали за границу в медовый месяц, а попали на стройку (фото)

Пара из Великобритании рассказала об ужасном опыте медового месяца в пятизвездочном отеле на греческом острове Родос, где вместо романтического отпуска их ждали постоянные строительные работы.

Related video

Фил и Ханна Перкинс поженились в этом году 9 мая. Пара с нетерпением ждала своего романтического путешествия в Грецию. Однако их медовый месяц превратился в настоящий кошмар, когда они заселились в отель и обнаружили, что он больше похож на строительную площадку, пишет Daily Mail.

"Мы не думали, что будут проблемы, ведь это был пятизвездочный курорт. Когда приехали, то все выглядело красиво — на побережье, много места. После завтрака я услышал шум, мы прогулялись и увидели строительные работы прямо у бассейна", — рассказывает 56-летний Фил из Ньюпорта.

Пара утверждает, что строители с грузовиками работали прямо между шезлонгами, заставляя гостей передвигать свои лежаки.

"Грузовики приезжали с цементом. Приходилось передвигать лежаки, чтобы освободить дорогу. Это продолжалось целый день каждый день. Я никогда не сталкивался с таким. Это была настоящая строительная площадка", — говорит Фил, который как будто "побывал в аду".

Проблемы с номером и сервисом

Кроме строительных работ, пара столкнулась с проблемами в своем номере с прямым доступом к бассейну.

"Мы за дополнительную плату забронировали номер с выходом к бассейну. Когда попали в номер, я открыл шторы, чтобы посмотреть на бассейн. Лежаки были очень грязными, а люди — коричневыми, но не от загара", — добавляет мужчина.

Фил Перкинс на отдыхе Фото: Phil and Hannah Perkins

Его попытки связаться с представителем туроператора оказались тщетными.

Компенсация от фирмы

После возвращения домой пара подала жалобу к туристическому оператору — EasyJet. Сначала компания предложила компенсацию в размере 281 фунта за отпуск стоимостью 1080 фунтов, но пара отказалась. Позже сумма была увеличена до 381 фунта.

"Нам очень жаль слышать, что господин Перкинс был недоволен своим отдыхом, особенно во время такого особенного отпуска. Когда он связался с нами, мы принесли извинения и немедленно предложили частичную компенсацию", — сообщили представители фирмы.

Фил заметил, что худшее в этой ситуации — это потерянный медовый месяц.

"Моя жена очень расстроена из-за этого. Как будто у нас вообще не было медового месяца. Даже не сделали ни одной фотографии. Это совсем неправильно. Они могли бы предупредить нас заранее", — подытожил мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Туристка Николь Арена прославилась в интернете после того, как сотрудники парка развлечений не позволили ей попасть на аттракцион из-за неприемлемой одежды.

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками своего блога.

А вот британская журналистка Лейла Николсон рассказала о своем опыте полета на известный курорт — Ибицу. Ее путешествие превратилось в настоящее испытание из-за буйных пассажиров.