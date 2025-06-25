"Пришлось купить футболку": женщину выгнали из парка из-за слишком откровенной одежды

Туристка Николь Арена прославилась в интернете после того, как сотрудники парка развлечений не позволили ей попасть на аттракцион из-за неподходящей одежды.

Related video

Женщина, одетая в спортивный топ и леггинсы, поделилась подробностями скандала в своем TikTok. Тем самым она активизировала дискуссию о правилах поведения в общественных местах.

"Была так счастлива побывать здесь, но даже не осознавала, что одета "неподобающе". Пришлось купить футболку за $45, иначе не смогла бы попасть на аттракцион, на который ждала час", — поделилась она, опубликовав селфи с мужем.

Неподходящая одежда

В следующем видео посетительница продемонстрировала тот же образ. Большинство женщин подбирают такой стиль для спортзала или для повседневных дел. "Честно говоря, я не думала, что в этом есть что-то плохое", — добавила Николь.

"Вы ведете себя так, будто я вышла голая. Любой, кто ходит в спортзал, знает, что вполне нормально ходить в топе и леггинсах", — оправдывается обиженная женщина.

Реакция зрителей

В Disney World пока не комментировали этот инцидент. А вот реакция пользователей социальных сетей оказалась неоднозначной. Часть людей поддержала решение сотрудника парка развлечений.

"Это же бюстгальтер. Конечно, его нельзя носить в семейном парке. Очень рад, что они наконец-то жестче контролируют такое", — написал один из участников обсуждения;

"Disney и спортзал — это разные места. Бюстгальтер носят под рубашками в семейных заведениях", — заметил другой.

Однако нашлись и те, кто понял Николь: "Вашего объяснения и признания того факта, что вы не знали о дресс-коде, вполне достаточно. Хотя на самом деле они пытаются быть более семейными, чем, скажем, Busch Gardens или Six Flags".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

34-летняя Тереза Араужо летела из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан (США) со своей подругой Тарой, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Женщины пожаловались, что члены экипажа авиакомпании Spirit Airlines попросили их "прикрыться", прежде чем отправиться в рейс.

33-летняя Джессика Фрейтас попросили покинуть спортзал в Сан-Паулу за несколько минут до начала тренировки из-за неудобной и слишком откровенной одежды.

Кроме того, учительница из США, которая называет себя мисс Уайтбио, рассказала о нарядах, которые нельзя носить педагогу в школе, где она работает.