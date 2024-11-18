Женщину выгнали из спортзала за "неудобный" наряд: она заявляет, что не была голой (фото)

Джессика из Бразилии считает, что это акт дискриминации. По словам блогерши, на тренировке были и другие женщины, одетые так же, но сотрудники заведения имели претензии только к ней.

33-летнюю фитнес-инфлюенсершу Джессику Фрейтас попросили покинуть спортзал в Сан-Паулу за несколько минут до начала тренировки из-за неудобной и слишком откровенной одежды. Женщина пожаловалась, что даже не могла сказать ни одного слова протеста. Подробнее об этом случае она рассказала на своей странице в Instagram.

Джессика из Бразилии считает, что это акт дискриминации. По словам блогерши, в спортзале были и другие женщины, одетые так же, но у сотрудников заведения были претензии только к ней. Они вроде бы "следили и давили", присматриваясь к каждой мелочи.

"Они будто ждали, пока я сделаю что-то, что противоречит правилам", — пояснила фанатка фитнеса, которая утверждает, что намеренно не снимала никаких видео и не причиняла дискомфорта другим посетителям спортзала.

Джессика добавляет, что в тот день была одета в приталенные розовые шорты и черный спортивный топ. "Я не была обнаженной или что-то подобное. Ходила на тренировку только в том, в чем было комфортно. Там были и другие девушки, которые тренировались в шортах и лифчиках, как и я, но никто их не выгонял", — говорит она.

Блогерша сравнила свой опыт с тем, как в консервативных странах женщину выгоняют с пляжа за бикини.

"Этот инцидент навредил моему имиджу. У меня не было цели выставлять кого-то напоказ или провоцировать", — резюмирует она.

Позже Фрейтас сообщила, что после звонка от менеджера спортзала вопрос "решили полюбовно" и она с радостью вернется в спортзал.

Напомним, ранее Фокус писал, что 34-летняя Тереза Араужо летела из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан (США) со своей подругой Тарой, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Женщины пожаловались, что члены экипажа авиакомпании Spirit Airlines попросили их "прикрыться", прежде чем отправиться в рейс.

Кроме того, учительница из США, которая называет себя мисс Уайтбио, рассказала о наряде, который нельзя носить педагогу в школе, где она работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых реакций от подписчиков.