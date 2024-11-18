Жінку вигнали зі спортзалу за "незручне" вбрання: вона заявляє, що не була голою (фото)

Джесіка з Бразилії вважає, що це акт дискримінації. За словами блогерки, на тренуванні були й інші жінки, одягнені так само, але співробітники закладу мали претензії лише до неї.

33-річну фітнес-інфлюенсерку Джесіку Фрейтас попросили покинути спортзал у Сан-Паулу за кілька хвилин до початку тренування через незручний та занадто відвертий одяг. Жінка поскаржилась, що навіть не могла сказати жодного слова протесту. Детальніше про цей випадок вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Джесіка з Бразилії вважає, що це акт дискримінації. За словами блогерки, в спортзалі були й інші жінки, одягнені так само, але у співробітників закладу були претензії тільки до неї. Вони начебто "стежили й тиснули", придивляючись до кожної дрібниці.

"Вони ніби чекали, поки я зроблю щось, що суперечить правилам", — пояснила фанатка фітнесу, яка стверджує, що навмисно не знімала жодних відео й не завдавала дискомфорту іншим відвідувачам спортзалу.

Джесіка додає, що того дня була вбрана у приталені рожеві шорти та чорний спортивний топ. "Я не була оголеною або щось подібне. Ходила на тренування лише в тому, в чому було комфортно. Там були й інші дівчата, які тренувалися у шортах та ліфчиках, як і я, але ніхто їх не виганяв", — каже вона.

Блогерка порівняла свій досвід з тим, як у консервативних країнах жінку виганяють з пляжу за бікіні.

"Цей інцидент зашкодив моєму іміджу. У мене не було мети виставляти когось напоказ або провокувати", — резюмує вона.

Пізніше Фрейтас повідомила, що після дзвінка від менеджера спортзалу питання "вирішили полюбовно" й вона з радістю повернеться до спортзалу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 34-річна Тереза Араужо летіла з Лос-Анджелеса до Нового Орлеана (США) зі своєю подругою Тарою, аби відсвяткувати день народження приятеля. Жінки поскаржились, що члени екіпажу авіакомпанії Spirit Airlines попросили їх "прикритися", перш ніж вирушити в рейс.

Крім того, вчителька з США, яка називає себе міс Уайтбіо, розповіла про вбрання, яке не можна носити педагогу в школі, де вона працює. Жінка зняла просвітницьке відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів й безліч суперечливих реакцій від підписників.