Просили прикритися: жінок вигнали з літака через надто відвертий одяг (фото)

Одягнені у джинси, кроп-топи та джемпери туристки зізналися, що були приголомшені таким проханням.

Related video

34-річна Тереза Араужо летіла з Лос-Анджелеса до Нового Орлеана (США) зі своєю подругою Тарою, аби відсвяткувати день народження приятеля. Жінки поскаржились, що члени екіпажу авіакомпанії Spirit Airlines попросили їх "прикритися", перш ніж вирушити в рейс. Про це пише видання The Mirror.

За словами пасажирок, вони вже сіли на свої місця, готуючись до польоту, коли до них підійшов співробітник авіакомпанії й зробив зауваження щодо непристойного зовнішнього вигляду.

"Одягайте пальто, я більше не проситиму. Ви побачите, що буде далі", — сказав їм бортпровідник-чоловік.

Туристки, одягнені у джинси, кроп-топи та джемпери, зізналися, що були приголомшені таким проханням, тим більше, що в авіалайнері, за їхніми словами, було дуже спекотно.

Американок висадили з літака через короткі топи Фото: Newsflash

Коли літак вже був на злітно-посадковій смузі, командирові довелося розвернутися, щоб висадити Терезу і Тару назад до виходу на посадку. Згодом у салон зайшла контролерка й попросила жінок негайно покинути борт.

"Ми з подругою пережили жахливий досвід. Нас ображав бортпровідник-чоловік, наказавши "прикритися". Інші пасажири намагалися нас захистити, але врешті-решт диспетчер пригрозив, що викличе поліцію, якщо ми цього не зробимо", — розповідає Тереза.

Жінці начебто пообіцяли пересадку на інший рейс до Нового Орлеана, але пізніше вона дізналася, що в таких випадках пасажирам не повертають гроші за квиток й не допомагають дістатися місця призначення.

Жінки обурені, що з ними так вчинили Фото: Newsflash

"У поліції сказали, що ми мали рацію й не зобов’язані залишати літак. Слід було дочекатися їхнього приїзду, а потім подати в суд на компанію", — додала вона.

Терезі довелось викласти 764 фунтів стерлінгів (близько 41 тис. грн) за квиток іншої авіакомпанії й чекати близько п'яти годин в аеропорту Лос-Анджелеса.

Spirit Airlines заявила, що розслідує цей випадок: "У правилах компанії прописані певні стандарти одягу для всіх клієнтів, які подорожують з нами. Наразі контактуємо з пасажирками, щоб дізнатися більше про їхній досвід".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що австралійська авіакомпанія Qantas вибачилась перед пасажирами за інцидент під час рейсу з Сіднея в Токіо, коли на всіх екранах з’явився фільм "18+". Представники авіакомпанії Qantas пообіцяли в майбутньому переглянути алгоритм відбору фільмів для публічного показу на борту.

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.