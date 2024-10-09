Просили прикрыться: женщин выгнали из самолета из-за слишком откровенной одежды (фото)

Одетые в джинсы, кроп-топы и джемперы туристки признались, что были удивлены такой просьбой.

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34-летняя Тереза Араужо летела из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан (США) со своей подругой Тарой, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Женщины пожаловались, что члены экипажа авиакомпании Spirit Airlines попросили их "прикрыться", прежде чем отправиться в рейс. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам пассажирок, они уже сели на свои места, готовясь к полету, когда к ним подошел сотрудник авиакомпании и сделал замечание относительно непристойного внешнего вида.

"Надевайте пальто, я больше не буду просить. Вы увидите, что будет дальше", — сказал им бортпроводник-мужчина.

Туристки, одетые в джинсы, кроп-топы и джемперы, признались, что были ошеломлены такой просьбой, тем более, что в авиалайнере, по их словам, было очень жарко.

Американок высадили из самолета из-за коротких топов Фото: Newsflash

Когда самолет уже был на взлетно-посадочной полосе, командиру пришлось развернуться, чтобы высадить Терезу и Тару обратно к выходу на посадку. Позже в салон зашла контролер и попросила женщин немедленно покинуть борт.

"Мы с подругой пережили ужасный опыт. Нас оскорблял бортпроводник-мужчина, приказав "прикрыться". Другие пассажиры пытались нас защитить, но в конце концов диспетчер пригрозил, что вызовет полицию, если мы этого не сделаем", — рассказывает Тереза.

Женщине якобы пообещали пересадку на другой рейс в Новый Орлеан, но позже она узнала, что в таких случаях пассажирам не возвращают деньги за билет и не помогают добраться до места назначения.

Женщины возмущены, что с ними так поступили Фото: Newsflash

"В полиции сказали, что мы были правы и не обязаны покидать самолет. Нужно было дождаться их приезда, а потом подать в суд на компанию", — добавила она.

Терезе пришлось выложить 764 фунтов стерлингов (около 41 тыс. грн) за билет другой авиакомпании и ждать около пяти часов в аэропорту Лос-Анджелеса.

Spirit Airlines заявила, что расследует этот случай: "В правилах компании прописаны определенные стандарты одежды для всех клиентов, путешествующих с нами. Сейчас контактируем с пассажирками, чтобы узнать больше об их опыте".

Напомним, ранее Фокус писал, что австралийская авиакомпания Qantas извинилась перед пассажирами за инцидент во время рейса из Сиднея в Токио, когда на всех экранах появился фильм "18+". Представители авиакомпании Qantas пообещали в будущем пересмотреть алгоритм отбора фильмов для публичного показа на борту.

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.