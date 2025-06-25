"Довелося купити футболку": жінку вигнали з парку через надто відвертий одяг

Туристка Ніколь Арена прославилась в інтернеті після того, як співробітники парку розваг не дозволили їй потрапити на атракціон через неприйнятний одяг.

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Жінка, вбрана у спортивний топ та легінси, поділилася подробицями скандалу в своєму TikTok. Тим самим вона активізувала дискусію про правила поведінки у громадських місцях.

"Була так щаслива побувати тут, але навіть не усвідомлювала, що одягнена "неналежно". Довелося купити футболку за $45, інакше не змогла б потрапити на атракціон, на який чекала годину", — поділилась вона, опублікувавши селфі з чоловіком.

Неналежний одяг

У наступному відео відвідувачка продемонструвала той самий образ. Більшість жінок підбирають такий стиль для спортзалу чи для повсякденних справ. "Чесно кажучи, я не думала, що в цьому є щось погане", — додала Ніколь.

"Ви поводитеся так, ніби я вийшла гола. Будь-хто, хто ходить у спортзал, знає, що цілком нормально ходити у топі та легінсах", — виправдовується ображена жінка.

Реакція глядачів

У Disney World поки не коментували цього інциденту. А от реакція користувачів соціальних мереж виявилася неоднозначною. Частина людей підтримала рішення співробітника парку розваг.

"Це ж бюстгальтер. Звичайно, його не можна носити в сімейному парку. Дуже радію, що вони нарешті жорсткіше контролюють таке", — написав один з учасників обговорення;

"Disney та спортзал — це різні місця. Бюстгальтер носять під сорочками в сімейних закладах", — зауважив інший.

Однак знайшлися і ті, хто зрозумів Ніколь: "Вашого пояснення та визнання того факту, що ви не знали про дрес-код, цілком достатньо. Хоча насправді вони намагаються бути більш сімейними, ніж, скажімо, Busch Gardens чи Six Flags".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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