"Летела в рай, а попала в ад": туристку ждал сюрприз на известном курорте (фото)
Британская журналистка Лейла Николсон рассказала о своем опыте полета на известный курорт — Ибицу. Ее путешествие превратилось в настоящее испытание из-за буйных пассажиров.
Путешественница написала репортаж для издания Daily Star, в котором попыталась разобраться, почему авиарейсы на испанский остров считают одними из худших в мире.
Лейла отправилась утренним рейсом British Airways из лондонского аэропорта Гэтвика в 8 утра. Однако на месте стало понятно, что полет будет веселым: неизвестные мужчины в женской одежде, париках и неоновых юбках дебоширили в зале ожидания.
Неадекватные пассажиры
Во время полета пассажиры непрерывно кричали, смеялись и употребляли алкоголь, а туристки навеселе бросали телефоны через головы других путешественников.
В конце концов, бортпроводники сообщили группе уже пьяных пассажиров, что спиртные напитки закончились. "Это могла быть маленькая ложь персонала, чтобы удержать ситуацию под контролем", — предполагает автор.
Реакция на объявление
Кульминацией стала реакция пассажиров на стандартное объявление о необходимости "застегнуть" спасательные жилеты. Неуправляемые туристы начали кричать и смеяться из-за двусмысленности английского слова "strap on".
Несмотря на хаос, серьезных конфликтов удалось избежать. Журналистка предполагает, что выбор более дорогой авиакомпании помог избежать худших сценариев.
"Надеюсь, теперь вы понимаете мои опасения по поводу этого двухчасового путешествия. Я летела в клубный рай, а пришлось пройти через ад, чтобы туда попасть", — отметила она.
Кстати, в последнее время рейсы на Ибицу регулярно попадают в ленту новостей из-за буйного поведения пассажиров. В мае испанец назвал такой полет "самолетом с животными".
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