"Летела в рай, а попала в ад": туристку ждал сюрприз на известном курорте (фото)

Британская журналистка Лейла Николсон рассказала о своем опыте полета на известный курорт — Ибицу. Ее путешествие превратилось в настоящее испытание из-за буйных пассажиров.

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Путешественница написала репортаж для издания Daily Star, в котором попыталась разобраться, почему авиарейсы на испанский остров считают одними из худших в мире.

Лейла отправилась утренним рейсом British Airways из лондонского аэропорта Гэтвика в 8 утра. Однако на месте стало понятно, что полет будет веселым: неизвестные мужчины в женской одежде, париках и неоновых юбках дебоширили в зале ожидания.

Неадекватные пассажиры

Во время полета пассажиры непрерывно кричали, смеялись и употребляли алкоголь, а туристки навеселе бросали телефоны через головы других путешественников.

Журналистка Лейла Николсон Фото: Layla Nicholson

В конце концов, бортпроводники сообщили группе уже пьяных пассажиров, что спиртные напитки закончились. "Это могла быть маленькая ложь персонала, чтобы удержать ситуацию под контролем", — предполагает автор.

Реакция на объявление

Кульминацией стала реакция пассажиров на стандартное объявление о необходимости "застегнуть" спасательные жилеты. Неуправляемые туристы начали кричать и смеяться из-за двусмысленности английского слова "strap on".

Несмотря на хаос, серьезных конфликтов удалось избежать. Журналистка предполагает, что выбор более дорогой авиакомпании помог избежать худших сценариев.

Лейла Николсон пережила непростой опыт Фото: Layla Nicholson

"Надеюсь, теперь вы понимаете мои опасения по поводу этого двухчасового путешествия. Я летела в клубный рай, а пришлось пройти через ад, чтобы туда попасть", — отметила она.

Кстати, в последнее время рейсы на Ибицу регулярно попадают в ленту новостей из-за буйного поведения пассажиров. В мае испанец назвал такой полет "самолетом с животными".

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