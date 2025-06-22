"Летіла до раю, а потрапила у пекло": туристку чекав сюрприз на відомому курорті (фото)

Британська журналістка Лейла Ніколсон розказала про свій досвід польоту на відомий курорт — Ібіцу. Її подорож перетворилась на справжнє випробування через буйних пасажирів.

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Мандрівниця написала репортаж для видання Daily Star, в якому спробувала розібратися, чому авіарейси на іспанський острів вважають одними з найгірших у світі.

Лейла вирушила ранковим рейсом British Airways з лондонського аеропорту Гетвіка о 8 ранку. Однак на місці стало зрозуміло, що політ буде веселим: невідомі чоловіки у жіночому одязі, перуках та неонових спідницях бешкетували у залі очікування.

Неадекватні пасажири

Під час польоту пасажири безперервно кричали, сміялися та вживали алкоголь, а туристки напідпитку кидали телефони через голови інших мандрівників.

Журналістка Лейла Ніколсон Фото: Layla Nicholson

Зрештою, бортпровідники повідомили групі вже п'яних пасажирів, що спиртні напої закінчилися. "Це могла бути маленька брехня персоналу, щоб утримати ситуацію під контролем", — припускає автор.

Реакція на оголошення

Кульмінацією стала реакція пасажирів на стандартне оголошення про необхідність "застебнути" рятувальні жилети. Некеровані туристи почали кричати та сміятися через двозначність англійського слова "strap on".

Попри хаос, серйозних конфліктів вдалося уникнути. Журналістка припускає, що вибір дорожчої авіакомпанії допоміг уникнути найгірших сценаріїв.

Лейла Ніколсон пережила непростий досвід Фото: Layla Nicholson

"Сподіваюся, тепер ви розумієте моє побоювання щодо цієї двогодинної подорожі. Я летіла до клубного раю, а довелося пройти через пекло, щоб туди потрапити", — зазначила вона.

До речі, останнім часом рейси до Ібіци регулярно потрапляють у стрічку новин через буйну поведінку пасажирів. У травні іспанець назвав такий політ "літаком з тваринами".

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