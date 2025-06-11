Студентка купила путівку в "секретне місце": важко повірити, куди її завезли (фото)

23-річна Кара Пайпер із Північної Ірландії образилась після покупки за 129 фунтів (близько 7 тис. грн) путівки в таємниче місце. Виявилося, вона заплатила за поїздку до Единбурга – міста, де вона навчається вже чотири роки.

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Детальніше про цю історію дівчина розповіла у своєму TikTok.

Як виявилось, студентка Університету Королеви Маргарет вирішила скористатися популярною послугою "секретних подорожей", сподіваючись на недорогу відпустку на екзотичний курорт, але щось пішло не так.

Замість очікуваної поїздки до Нью-Йорка їй запропонували відвідати місто, де вона живе.

"Я побачила пропозицію на сайті Wowcher у соцмережах й імпульсивно вирішила взяти участь, бо думала, що так вигідніше. Мене влаштовувало все, що завгодно, аби тільки не Велика Британія", — ділиться туристка.

Розчарування у прямому ефірі

Дівчина записала на відео момент відкриття електронного листа з деталями поїздки. У кліпі можна побачити, як Кара кричить "Ні!", дізнавшись про фінальний пункт призначення. "Ми заплатили по 130 фунтів за те, щоб поїхати туди, де я навчалася останні чотири роки", — обурилась студентка під час розмови з подругою телефоном.

Кара Пайпер хоче звернутися до служби підтримки із проханням змінити маршрут запланованої поїздки Фото: TikTok

Ролик з реакцією Кари став популярним у TikTok, зібравши понад 126 тисяч переглядів. Глядачі відреагували на цю ситуацію з розумінням та співчуттям.

Відео розриває інтернет

"Як тільки ви сказали Wowcher, я одразу подумав: вони отримають або Белфаст, або Единбург", — прокоментував один із глядачів, натякаючи на обмежені варіанти подорожей із Північної Ірландії.

"Чесно кажучи, я б покінчила з цим прямо в ту ж хвилину. Співчуваю тобі", — зауважила інша учасниця обговорення.

Кара хоче звернутися до служби підтримки Wowcher із проханням змінити маршрут запланованої поїздки.

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