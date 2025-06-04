"Все включено" уже не те: сімейство назвало пеклом відпустку на відомому курорті (фото)

Відпустка на Корфу (Греція), про яку мріяла родина з Великої Британії, була зіпсована через те, що на курорті за системою "все включено" їм не запропонували жодної звичної страви та цікавих розваг.

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Про це пише видання Chronicle Live.

69-річна Сьюзен Едвардс із Вестерхоупа заприсяглася, що більше ніколи не бронюватиме путівки в компанії TUI після того, як побачила меню, яке їй запропонували на курорті.

Цьогоріч у травні британка з трьома двоюрідними сестрами та донькою вирушили на 7-денний відпочинок до готелю Lido Corfu Sun на легендарному грецькому острові.

Жахливі випробування

Родина з нетерпінням чекала на подорож, але, за словами пенсіонерки, з першої хвилини почалися жахливі випробування. Заплативши за всі дні по 750 фунтів стерлінгів, туристи не очікували на те, що побачили у підсумку.

"У нас не було їжі, яку ми могли б їсти, і ми не могли нічого пити. За воду доводилося платити 1,50 євро", — розповідає обурена мандрівниця з Великої Британії.

Бабуся з Великої Британії поскаржилась на їжу Фото: Susan Edwards

Після виснажливого перельоту та довгого підйому на рецепцію готелю жінки хотіли поїсти та випити якихось прохолодних напоїв, але на них чекало розчарування, адже їжу в цьому закладі не подають до 17:00.

Коли стіл врешті-решт накрили, то це був "жалюгідний квадрат пахлави розміром в один дюйм", стверджує Сьюзен. Її дуже обурило, що в меню немає жодної англійської страви. "Вранці ти можеш з'їсти тост, варене яйце або щось під соусом. Була моцарела і нарізані помідори, без бекону чи ковбаси", — згадує бабуся пережитий досвід.

Харчування в готелі на Корфу Фото: Susan Edwards

Вона стверджує, що додатково заплатила 70 євро туристичного збору та 450 фунтів за харчування. У підсумку "за ці гроші можна було злітати на Кариби".

Поскаржилась на умови в готелі

Жінка також негативно оцінила умови в готелі: там начебто не було жодних розваг, а 150-метровий спуск до приватного пляжу був надто крутим, аби ним можна було скористатися.

Сім'я багато разів подорожувала з TUI (зазвичай до Іспанії). Їх завжди влаштовували послуги компанії в організації поїздок. Однак після невдачі на Корфу британці не впевнені, що хочуть співпрацювати з цим туристичним оператором.

Прессекретар TUI UK у відповідь заявив: "Наш пріоритет — забезпечити клієнтам найкращі враження від відпустки. Шкода чути, що пані Едвардс залишилася незадоволеною своїм відпочинком. Ми зв'язалися з нею, щоб розв'язати цю проблему".

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