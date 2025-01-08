Названо найдешевші курорти для відпочинку за системою "все включено" у 2025 році

У курортному містечку, який визнали раєм для бюджетних туристів, є безліч визначних пам'яток та атракцій, зокрема аквапарк "Водна планета" з 24 гірками. Крім того, в цьому регіоні знаходяться дуже красиві пляжі.

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Завдяки дослідженню, проведеному сайтом Travel Supermarket, було названо найдешевші напрямки для відпочинку за системою "все включено" у 2025 році. У рамках аналізу експерти порівняли ціни на семиденні путівки з вильотом у період з травня по вересень й виявили оптимальні варіанти відпочинку.

Туреччина

Переможцем рейтингу стала Туреччина, всього на $8 випередивши Туніс. До прикладу, відпочинок в Аланії пропонує найкраще співвідношення ціни і якості з пакетами "все включено" від $724 на одного туриста.

Аланія, Туреччина Фото: Travel Supermarket

У курортному містечку є безліч визначних пам'яток і атракцій, щоб розважити відпочивальників, зокрема аквапарк "Водна планета" з 24 водними гірками. Крім того, в цьому регіоні знаходяться одні з найкращих пляжів країни.

Туніс

Друге місце, згідно з дослідженням, посів відпочинок за системою "все включено" в Хаммаметі (Туніс), де вартість семиденного перебування починається від $732. Хоча більшість туристів проводитимуть час, відпочиваючи біля басейну та на пляжі, тут все одно є чим зайнятися. Зокрема, можна відвідати Медіну Хаммамета 15 століття, щоб придбати автентичні товари та сувеніри. Курортне місто Сусс (також у Тунісі) посіло третє місце в списку. Відпочинок там коштує $750 на людину. Наступним йде Марракеш ($756) та Бургас у Болгарії ($850), що замкнув п'ятірку лідерів.

Хаммамет, Туніс Фото: Travel Supermarket

Найдешевший відпочинок за системою "все включено" в Західній Європі коштує $855, що відчутно дорожче, аніж тижневий відпочинок в Аланії.

Дослідження компанії HolidayPirates також показало схожі результати: згідно з опитуванням, інтерес до Іспанії як напрямку впав удвічі. Натомість популярність Тунісу злетіла на 70%, а ціни на пакетні путівки знизилися на 20%.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 49-річна Шерон Саммер з Великої Британії полетіла до Мілану (Італія) на один день, бо це виявилось набагато дешевше, аніж поїздка до Лондона. Мандрівниця провела насичений день за кордоном разом зі своїм 36-річним коханим Деном Паддіфутом.

А от подружжя з Йоркшира (Велика Британія) поскаржилось на зіпсовану поїздку на Кіпр вартістю $2500. Лі Тріветт разом зі своєю дружиною Менді забронювали номер у готелі Tasia Maris в Айя-Напі, щоб відпочити там після важкої втрати кількох друзів упродовж останнього року, але натомість змушені були споглядати на галасливий будівельний майданчик.