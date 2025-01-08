Названы самые дешевые курорты для отдыха по системе "все включено" в 2025 году

В курортном городке, который признали раем для бюджетных туристов, есть множество достопримечательностей и аттракционов, в частности аквапарк "Водная планета" с 24 горками. Кроме того, в этом регионе находятся очень красивые пляжи.

Related video

Благодаря исследованию, проведенному сайтом Travel Supermarket, были названы самые дешевые направления для отдыха по системе "все включено" в 2025 году. В рамках анализа эксперты сравнили цены на семидневные путевки с вылетом в период с мая по сентябрь и выявили самые оптимальные варианты для отдыха.

Турция

Победителем рейтинга стала Турция, всего на $8 опередив Тунис. К примеру, отдых в Алании предлагает лучшее соотношение цены и качества с пакетами "все включено" от $724 на одного туриста.

Алания, Турция Фото: Travel Supermarket

В курортном городке есть множество достопримечательностей и аттракций, чтобы развлечь отдыхающих, в частности аквапарк "Водная планета" с 24 водными горками. Кроме того, в этом регионе находятся одни из лучших пляжей страны.

Тунис

Второе место, согласно исследованию, занял отдых по системе "все включено" в Хаммамете (Тунис), где стоимость семидневного пребывания начинается от $732. Хотя большинство туристов будут проводить время, отдыхая у бассейна и на пляже, здесь все равно есть чем заняться. В частности, можно посетить Медину Хаммамета 15 века, чтобы приобрести аутентичные товары и сувениры. Курортный город Сусс (также в Тунисе) занял третье место в списке. Отдых там стоит $750 на человека. Следующим идет Марракеш ($756) и Бургас в Болгарии ($850), замкнувший пятерку лидеров.

Хаммамет, Тунис Фото: Travel Supermarket

Самый дешевый отдых по системе "все включено" в Западной Европе стоит $855, что ощутимо дороже, чем недельный отдых в Алании.

Исследование компании HolidayPirates также показало похожие результаты: согласно опросу, интерес к Испании как направлению упал вдвое. Зато популярность Туниса взлетела на 70%, а цены на пакетные путевки снизились на 20%.

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летняя Шэрон Саммер из Великобритании улетела в Милан (Италия) на один день, потому что это оказалось гораздо дешевле, чем поездка в Лондон. Путешественница провела насыщенный день за границей вместе со своим 36-летним возлюбленным Дэном Паддифутом.

А вот супруги из Йоркшира (Великобритания) пожаловались на испорченную поездку на Кипр стоимостью $2500. Ли Триветт вместе со своей женой Мэнди забронировали номер в отеле Tasia Maris в Айя-Напе, чтобы отдохнуть там после тяжелой потери нескольких друзей в течение последнего года, но вместо этого вынуждены были созерцать шумную строительную площадку.