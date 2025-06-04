"Все включено" уже не то: семейство назвало адом отпуск на известном курорте (фото)

Отпуск на Корфу (Греция), о котором мечтала семья из Великобритании, был испорчен из-за того, что на курорте по системе "все включено" им не предложили ни одного привычного блюда и интересных развлечений.

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Об этом пишет издание Chronicle Live.

69-летняя Сьюзен Эдвардс из Вестерхоупа поклялась, что больше никогда не будет бронировать путевки в компании TUI после того, как увидела меню, которое ей предложили на курорте.

В этом году в мае британка с тремя двоюродными сестрами и дочерью отправились на 7-дневный отдых в отель Lido Corfu Sun на легендарном греческом острове.

Ужасные испытания

Семья с нетерпением ждала путешествия, но, по словам пенсионерки, с первой минуты начались ужасные испытания. Заплатив за все дни по 750 фунтов стерлингов, туристы не ожидали того, что увидели в итоге.

"У нас не было еды, которую мы могли бы есть, и мы не могли ничего пить. За воду приходилось платить 1,50 евро", — рассказывает возмущенная путешественница из Великобритании.

Бабушка из Великобритании пожаловалась на еду Фото: Susan Edwards

После изнурительного перелета и долгого подъема на рецепцию отеля женщины хотели поесть и выпить каких-то прохладительных напитков, но их ждало разочарование, ведь еду в этом заведении не подают до 17:00.

Когда стол в конце концов накрыли, то это был "жалкий квадрат пахлавы размером в один дюйм", утверждает Сьюзен. Ее очень возмутило, что в меню нет ни одного английского блюда. "Утром ты можешь съесть тост, вареное яйцо или что-то под соусом. Была моцарелла и нарезанные помидоры, без бекона или колбасы", — вспоминает бабушка пережитый опыт.

Питание в отеле на Корфу Фото: Susan Edwards

Она утверждает, что дополнительно заплатила 70 евро туристического сбора и 450 фунтов за питание. В итоге "за эти деньги можно было слетать на Карибы".

Пожаловалась на условия в отеле

Женщина также негативно оценила условия в отеле: там якобы не было никаких развлечений, а 150-метровый спуск к частному пляжу был слишком крутым, чтобы им можно было воспользоваться.

Семья много раз путешествовала с TUI (обычно в Испанию). Их всегда устраивали услуги компании в организации поездок. Однако после неудачи на Корфу британцы не уверены, что хотят сотрудничать с этим туристическим оператором.

Пресс-секретарь TUI UK в ответ заявил: "Наш приоритет — обеспечить клиентам наилучшие впечатления от отпуска. Жаль слышать, что госпожа Эдвардс осталась недовольна своим отдыхом. Мы связались с ней, чтобы решить эту проблему".

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