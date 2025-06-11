Студентка купила путевку в "секретное место": трудно поверить, куда ее завезли (фото)

23-летняя Кара Пайпер из Северной Ирландии обиделась после покупки за 129 фунтов (около 7 тыс. грн) путевки в таинственное место. Оказалось, она заплатила за поездку в Эдинбург — город, где она учится уже четыре года.

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Подробнее об этой истории девушка рассказала в своем TikTok.

Как оказалось, студентка Университета Королевы Маргарет решила воспользоваться популярной услугой "секретных путешествий", надеясь на недорогой отпуск на экзотический курорт, но что-то пошло не так.

Вместо ожидаемой поездки в Нью-Йорк ей предложили посетить город, где она живет.

"Я увидела предложение на сайте Wowcher в соцсетях и импульсивно решила принять участие, потому что думала, что так выгоднее. Меня устраивало все, что угодно, лишь бы только не Великобритания", — делится туристка.

Разочарование в прямом эфире

Девушка записала на видео момент открытия электронного письма с деталями поездки. В клипе можно увидеть, как Кара кричит "Нет!", узнав о финальном пункте назначения. "Мы заплатили по 130 фунтов за то, чтобы поехать туда, где я училась последние четыре года", — возмутилась студентка во время разговора с подругой по телефону.

Кара Пайпер хочет обратиться в службу поддержки с просьбой изменить маршрут запланированной поездки Фото: TikTok

Ролик с реакцией Кары стал популярным в TikTok, собрав более 126 тысяч просмотров. Зрители отреагировали на эту ситуацию с пониманием и сочувствием.

Видео разрывает интернет

"Как только вы сказали Wowcher, я сразу подумал: они получат либо Белфаст, либо Эдинбург", — прокомментировал один из зрителей, намекая на ограниченные варианты путешествий из Северной Ирландии.

"Честно говоря, я бы покончила с этим прямо в ту же минуту. Сочувствую тебе", — заметила другая участница обсуждения.

Кара хочет обратиться в службу поддержки Wowcher с просьбой изменить маршрут запланированной поездки.

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