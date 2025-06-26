"Побували у пеклі": молодята поїхали за кордон у медовий місяць, а потрапили на будівництво (фото)

Пара з Великої Британії розповіла про жахливий досвід медового місяця в п'ятизірковому готелі на грецькому острові Родос, де замість романтичної відпустки на них чекали постійні будівельні роботи.

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Філ і Ханна Перкінс одружилися цьогоріч 9 травня. Пара з нетерпінням чекали на свою романтичну подорож до Греції. Однак їхній медовий місяць перетворився на справжній кошмар, коли вони заселились в готель і виявили, що він більше схожий на будівельний майданчик, пише Daily Mail.

"Ми не думали, що будуть проблеми, адже це був п'ятизірковий курорт. Коли приїхали, то все виглядало гарно — на узбережжі, багато місця. Після сніданку я почув шум, ми прогулялися і побачили будівельні роботи прямо біля басейну", — розповідає 56-річний Філ з Ньюпорта.

Пара стверджує, що будівельники з вантажівками працювали прямо між шезлонгами, змушуючи гостей пересувати свої лежаки.

"Вантажівки приїжджали з цементом. Доводилося пересувати лежаки, щоб звільнити дорогу. Це тривало цілий день щодня. Я ніколи не стикався з таким. Це був справжній будівельний майданчик", — каже Філ, який наче "побував у пеклі".

Проблеми з номером та сервісом

Окрім будівельних робіт, пара зіткнулася з проблемами у своєму номері з прямим доступом до басейну.

"Ми за додаткову плату забронювали номер з виходом до басейну. Коли потрапили до номера, я відкрив штори, щоб подивитися на басейн. Лежаки були дуже брудними, а люди — коричневими, але не від засмаги", — додає чоловік.

Філ Перкінс на відпочинку Фото: Phil and Hannah Perkins

Його спроби зв'язатися з представником туроператора виявилися марними.

Компенсація від фірми

Після повернення додому пара подала скаргу до туристичного оператора — EasyJet. Спочатку компанія запропонувала компенсацію в розмірі 281 фунта за відпустку вартістю 1080 фунтів, але пара відмовилась. Згодом сума була збільшена до 381 фунта.

"Нам дуже шкода чути, що пан Перкінс був незадоволений своїм відпочинком, особливо під час такої особливої відпустки. Коли він зв'язався з нами, ми перепросили й негайно запропонували часткову компенсацію", — повідомили представники фірми.

Філ зауважив, що найгірше в цій ситуації — це втрачений медовий місяць.

"Моя дружина дуже засмучена через це. Наче ми взагалі не мали медового місяця. Навіть не зробили жодної світлини. Це зовсім неправильно. Вони могли б попередити нас заздалегідь", — підсумував чоловік.

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