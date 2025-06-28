"З кожним роком все гірше": жінку обурили негативні зміни відпочинку в Єгипті (фото)

Досвідчена туристка, яку звуть Пенні, після серії неприємних інцидентів під час останньої подорожі категорично не рекомендує Єгипет для відпочинку. Жінка стикнулася зі спробами обману, агресивною поведінкою місцевих та поганим сервісом.

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За словами Пенні, ситуація в країні погіршується з кожним роком. Цього разу неприємності почалися ще до заселення в готель. "Спершу мене обдурив фейковий водій Uber, а потім вже й справжній", — розповіла в Instagram мандрівниця про початок своєї подорожі.

Особливо розчарувала Пенні поведінка персоналу готелю та екскурсоводів. За її словами, замість належного обслуговування вони зосереджувалися виключно на отриманні вигоди.

Виманювали гроші

"Екскурсоводи та персонал готелю не зробили для нас нічого, що стосується гарного обслуговування. Натомість робили все, щоб отримати додаткові гроші понад те, що вже було сплачено", — підкреслила жінка.

За словами Пенні, ситуація в Єгипті погіршується з кожним роком Фото: Instagram

Її обурив випадок у гробниці, коли Пенні не могла вийти, доки не дала чайові працівникам. До того ж місцеві постійно намагалися щось продати іноземцям, а у разі відмови — проявляли агресію.

Рекламований "розкішний круїз по Нілу" виявився повною протилежністю обіцянкам. "Від розкоші у круїзі не було нічого — лише старий та брудний човен, яким керував 12-річний хлопчик", — описала свій досвід британка.

Постійно торгувалась

Крім того, Пенні набридла постійна необхідність торгуватися за кожну послугу. Приміром, масаж спочатку коштував понад 300 євро, але після тривалих торгів ціну вдалося збити до 25 євро.

Пенні набридла постійна необхідність торгуватися за кожну послугу Фото: Instagram Пенні набридла постійна необхідність торгуватися за кожну послугу Фото: Instagram

Окремо жінка відзначила неприйнятну поведінку місцевих залицяльників, які викрикували непристойності та витріщалися на неї. Навіть присутність чотирьох друзів-чоловіків у її компанії не стала цьому на заваді.

Переживши такий досвід, Пенні заявила, що більше "ніколи не полетить у Єгипет" та не рекомендуватиме цю країну для відпочинку іншим людям.

Відгуки глядачів

"Саме такий творець контенту про подорожі нам потрібен. Без прикрас", — написав один з учасників обговорення;

"Я думаю, що всі гнівні коментарі від місцевих жителів, які ви отримуєте, тільки підкріплюють вашу історію! Залишайтеся сміливою і чесною!";

"Це такий чудовий, чесний відгук без прикрас. Приємно читати, що не всі країни прекрасні, а подорожі можуть бути виснажливими".

Це відео зібрало 158 тисяч вподобайок та сотні репостів.

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