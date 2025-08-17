Женщина поехала в Дубаи, надеясь на рай, а попала в ад (фото)

32-летняя Натали Гудолл прожила в Дубае более десяти лет, но вернулась в Великобританию из-за отсутствия баланса между работой и личной жизнью. Женщина работала 80 часов в неделю и предостерегает других от чрезмерных ожиданий относительно жизни в ОАЭ.

Натали переехала в Дубай в 18 лет, когда получила предложение работы тренера по гольфу. Сначала идея переселиться в роскошный город, который многие называют раем, показалась идеальной, но реальность оказалась другой — она почувствовала себя, как в аду. О ее истории написал таблоид The Sun.

Отсутствие баланса

После лет работы шесть дней в неделю по 12 часов ежедневно эмигрантка поняла, что больше не может выдерживать такой ритм жизни.

"Я никогда не думала, что захочу покинуть Дубай — я работала в одной из лучших гольф-школ мира. Город был потрясающе красивым, в выходной я шла на пляж. Когда расслаблялась, могла отлично провести время", — рассказала британка.

Натали переехала в Дубай в 18 лет Фото: SWNS

Однако высокие расходы быстро съедали заработки. "Потом смотрела на банковский счет и думала: "О черт". Бизнес-модель там такая — нет баланса между работой и жизнью", — добавляет она.

Истощение от работы

Экс-патка описала, как напряженный график влиял на ее личную жизнь.

"Я приходила домой к партнеру после 12-часового рабочего дня и едва могла поддерживать разговор, ведь была очень уставшая. В последний год сказала ему: "Я не могу так больше", — вспоминает женщина.

Несмотря на зарплату 25-30 тысяч фунтов стерлингов в год, высокие расходы в Дубае не позволяли наслаждаться роскошным стилем жизни: "Я просто зарабатывала деньги, чтобы выжить — в сфере услуг тебя очень сильно эксплуатируют. Работала шесть дней в неделю".

Возвращение и новая жизнь

В сентябре 2019 года Натали вернулась в Великобританию, а через девять месяцев к ней присоединился ее возлюбленный — Уилл. Сейчас пара живет в собственном доме в Дорсете.

Натали считает, что люди с высокими ожиданиями относительно жизни в Дубае могут быть разочарованы: "Это очень гламурное место, и я понимаю, что переезд туда — тренд, но везде есть свои недостатки".

Гудолл описала, как напряженный график влиял на ее личную жизнь Фото: SWNS

Сейчас она работает профессиональным тренером по гольфу и говорит, что вернется в Дубай только как турист.

