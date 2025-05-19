"Я знаю, кто это": мама Марии Ковальчук поделилась подробностями нападения на модель в ОАЭ

В деле о жестоком избиении украинской модели Марии Ковальчук в Объединенных Арабских Эмиратах появились новые подробности. Нападение совершила группа из пяти человек.

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Об этом сообщает российское издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на близкое окружение пострадавшей. По словам подруги модели, к нападению были причастны как мужчины, так и женщины.

"Это были парни и девушки", — цитирует Алену издание.

В свою очередь, мать Марии, Анна Ковальчук, подтвердила факт нападения на дочь. Она подчеркнула, что нападавшие не являются гражданами ОАЭ.

"Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке", — сообщила женщина.

Starhit добавляет, что девушка перенесла восемь операций, ей предстоит еще одна — на ноге. Ковальчук уже может говорить, но почти не ходит. Также известно, что у пострадавшей проблемы с памятью — она не может вспомнить своих родных, не может рассказать, что с ней происходило во время нападения.

Модель Мария Ковальчук: что известно о трагедии в Дубае

Напомним, 9 марта модель из Украины Мария Ковальчук, которая находилась в Дубае, перестала выходить на связь с родственниками. Перед исчезновением ее видели на вечеринке в компании двух мужчин, которые назвали себя представителями модельного бизнеса. 11 марта девушка должна была улететь в Таиланд, однако пропустила рейс.

19 марта модель нашли на обочине дороги. Она имела серьезные и многочисленные травмы и находилась в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, где она перенесла 3 операции.

Родные Ковальчук обратились за помощью в консульство Украины в Дубае. Представители учреждения обнаружили девушку в одном из медицинских учреждений города в Объединенных Арабских Эмиратах.

В начале апреля женщина пришла в сознание. Однако врачи не давали прогнозов относительно ее будущего.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье "торговля людьми" в рамках расследования дела модели Марии Ковальчук. Виновнику грозит от 3 до 8 лет за решеткой.