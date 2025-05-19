"Я знаю, хто це": мама Марії Ковальчук поділилась подробицями нападу на модель в ОАЕ

У справі про жорстоке побиття української моделі Марії Ковальчук в Об'єднаних Арабських Еміратах з’явилися нові подробиці. Напад скоїла група з п’яти осіб.

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Про це повідомляє російське видання "Аргументи і Факти" з посиланням на близьке оточення постраждалої. За словами подруги моделі, до нападу були причетні як чоловіки, так і жінки.

"Це були хлопці й дівчата", — цитує Альону видання.

Своєю чергою, мати Марії, Анна Ковальчук, підтвердила факт нападу на доньку. Вона наголосила, що нападники не є громадянами ОАЕ.

"Я знаю, хто це був. Чекаю на відповідь щодо розслідування… Вона познайомилася з цими людьми на вечірці", — повідомила жінка.

Starhit додає, що дівчина перенесла вісім операцій, на неї чекає ще одна — на нозі. Ковальчук уже може говорити, але майже не ходить. Також відомо, що у постраждалої проблеми з пам'яттю — вона не може згадати своїх рідних, не може розповісти, що з нею відбувалося під час нападу.

Модель Марія Ковальчук: що відомо про трагедію в Дубаї

Нагадаємо, 9 березня модель з України Марія Ковальчук, яка перебувала в Дубаї, перестала виходити на зв'язок із родичами. Перед зникненням її бачили на вечірці у компанії двох чоловіків, які назвали себе представниками модельного бізнесу. 11 березня дівчина мала полетіти в Таїланд, однак пропустила рейс.

19 березня модель знайшли на узбіччі дороги. Вона мала серйозні і численні травми та перебувала у важкому стані. Її доправили до лікарні, де вона перенесла 3 операції.

Рідні Ковальчук звернулися по допомогу до консульства України в Дубаї. Представники установи виявили дівчину в одному із медичних закладів міста в Об'єднаних Арабських Еміратах.

На початку квітня жінка прийшла до тями. Однак лікарі не давали прогнозів щодо її майбутнього.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "торгівля людьми" у межах розслідування справи моделі Марії Ковальчук. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами.