Жінка поїхала у Дубаї, сподіваючись на рай, а потрапила у пекло (фото)

32-річна Наталі Гудолл прожила в Дубаї понад десять років, але повернулася до Великої Британії через відсутність балансу між роботою і особистим життям. Жінка працювала 80 годин на тиждень і застерігає інших від надмірних очікувань щодо життя в ОАЕ.

Наталі переїхала до Дубая у 18 років, коли отримала пропозицію роботи тренера з гольфу. Спочатку ідея переселитися у розкішне місто, яке багато хто називає раєм, здалася ідеальною, але реальність виявилася іншою — вона відчула себе, наче у пеклі. Про її історію написав таблоїд The Sun.

Відсутність балансу

Після років роботи шість днів на тиждень по 12 годин щодня емігрантка зрозуміла, що більше не може витримувати такий ритм життя.

"Я ніколи не думала, що захочу покинути Дубай — я працювала в одній з найкращих гольф-шкіл світу. Місто було приголомшливо красивим, у вихідний я йшла на пляж. Коли розслаблялася, могла чудово провести час", — розповіла британка.

Наталі переїхала до Дубая у 18 років Фото: SWNS

Однак високі витрати швидко з'їдали заробітки. "Потім дивилася на банківський рахунок і думала: "О чорт". Бізнес-модель там така — немає балансу між роботою і життям", — додає вона.

Виснаження від роботи

Експатка описала, як напружений графік впливав на її особисте життя.

"Я приходила додому до партнера після 12-годинного робочого дня і ледве могла підтримувати розмову, адже була дуже втомлена. В останній рік сказала йому: "Я не можу так більше", — згадує жінка.

Попри зарплату 25-30 тисяч фунтів стерлінгів на рік, високі витрати в Дубаї не дозволяли насолоджуватися розкішним стилем життя: "Я просто заробляла гроші, щоб вижити — у сфері послуг тебе дуже сильно експлуатують. Працювала шість днів на тиждень".

Повернення та нове життя

У вересні 2019 року Наталі повернулася до Великої Британії, а через дев'ять місяців до неї приєднався її коханий — Вілл. Зараз пара живе у власному будинку в Дорсеті.

Наталі вважає, що люди з високими очікуваннями щодо життя в Дубаї можуть бути розчарованими: "Це дуже гламурне місце, і я розумію, що переїзд туди — тренд, але скрізь є свої недоліки".

Гудолл описала, як напружений графік впливав на її особисте життя Фото: SWNS

Зараз вона працює професійним тренером з гольфу і каже, що повернеться до Дубая лише як турист.

